Diagnóstico reservado

MITO:

Pumas ya tocó fondo, peor no puede jugar.

REALIDAD:

El problema del cuadro Universitario no es el bajo nivel futbolístico, sino que, de momento, no tiene soluciones para salir del problema.

La crisis de Andrés Lillini pasa por lo individual y lo colectivo, la venta de jugadores, refuerzos que no demuestran calidad y una cantera que dejó de generar; el panorama es sombrío.

Es la peor ofensiva y la segunda peor defensiva, ha utilizado a 24 jugadores en cinco partidos. Los síntomas son claros: en defensa comete graves errores, en el mediocampo no logran recuperar el esférico, por la banda izquierda no tienen desequilibrio y en el eje de ataque están peleados con el balón. Muchos problemas que no tienen respuesta adecuada.

El mal momento se refleja en la gran cantidad de goles recibidos (ocho) y los anotados (uno). El problema es que 87.5 por ciento de las anotaciones en contra son resultado de errores en la marca.

El 60 por ciento de los 372 pases que intentan por partido son laterales o retrasados, con un 80 por ciento de efectividad.

A la ofensiva tiene un porcentaje muy bajo de jugadas que terminan en disparo a portería, de 135 jugadas ofensivas que suma en el torneo, sólo 17 tuvieron destino el arco, un número muy bajo.

En el tema de generación de ataques posicionales van de menos a más, pero tiene un problema grave al ingresar al área, es la peor ofensiva del torneo, el

Todos se están equivocando en Pumas. La directiva no tuvo la capacidad de suplir los jugadores que fueron vendidos por necesidad, el entrenador no es capaz de conformar un equipo competitivo y de tener a los jugadores en su mejor nivel; los futbolistas por estar muy por debajo de sus capacidades, la cantera que no aporta soluciones y el presidente del equipo por no tener finanzas sanas que obligan a vender lo que se pueda.

Medicina milagrosa no existe para esto. La figura Dinenno está peleado con el balón; no tiene centrales y Ortiz no es la solución; los Meritao, Battocchio, Rogeiro y compañía no aportan nada. Lo de Álvarez, Saucedo y Torres es dramático, no terminan de ser la base del equipo. Ojalá esta crisis no lleve a un rompimiento interno. El problema es estructural.

