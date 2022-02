Extremista

MITO: América va de un extremo a otro.

REALIDAD: Las Águilas pasaron de pelear el liderato a evitar ser último lugar, dejaron de ser una sólida defensiva que recibió 10 goles en 17 partidos, en apenas tres, ya le clavaron seis; de generar más opciones de gol que el rival a ser superado 30% (32 contra 46). Síntomas de que algo cambió radicalmente.

Solari vive en la desesperación de encontrar respuestas. Un empate y dos derrotas tienen encendidos los focos rojos (ya perdió los mismos juegos que el torneo pasado).

En esa búsqueda de soluciones en el tema individual antes que el colectivo, utilizó a 23 jugadores en 270 minutos, algunos intentando corregir y otros por lesiones. En tres jornadas usó a un portero, siete defensas, 12 mediocampistas y tres centrodelanteros.

De los 22 jugadores registrados, sólo Bruno Valdez y Óscar Jiménez no han participado, más Chucho López que ya no está y dos jóvenes de la Sub 20. De hecho, no ha podido repetir alineación, de lo que mostró en la Jornada 1 ante Puebla, realizó dos modificaciones ante Atlas y cinco contra San Luis.

Además de la crisis de recibir más goles de lo normal, también el equipo está teniendo una sequía en la delantera. Marcó gol en el primer minuto del torneo ante La Franja, pasaron 89 minutos de ese juego y después ante Atlas fueron 90 minutos sin anotación y ante San Luis rompieron la racha hasta el 89'.

CONCLUSIONES: Por primera vez en la era Solari, en Coapa lo abandonaron los resultados, no tiene forma y tampoco suma, probó a casi todo el plantel y no halla soluciones.

Es inestable tanto en rendimiento colectivo, como en desempeño individual, las lesiones y castigos han agudizado la problemática. Ha cambiado de nombres, pero no ha querido cambiar su propuesta futbolística, sigue aferrado a sus sistema 1-4-3-3. Así que este América va de un extremo a otro y tiene la urgencia de encontrar la estabilidad que le devuelva la calma. De otra forma, seguirán cambiando los nombres, ahora podrían dejar de ser en la cancha y comenzar a plantearse si son necesarios en la banca.

