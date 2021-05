Canelo Álvarez mostró certeza

Nuevamente, Canelo Álvarez da una demostración de superioridad, en el octavo round venció por nocaut técnico a su rival Billy Joe Saunders. El antes invicto, hizo muchas declaraciones desafiantes previas a la pelea. Mismas sobre las que ahora tendrá que reflexionar.

Aunque hablar así es un estilo muy común en el boxeo, a Billy le faltó calcular a su rival. Se sentía superior, trató de intimidar y presentarse como un guerrero invencible. El combate le salió caro al británico, tomará tiempo su regreso por sus lesiones en la órbita ocular, perdió su título Supermediano y terminó su carrera como invicto. Canelo terminó la pelea con un golpe brutal que le fracturó el pómulo y evitó que saliera al noveno asalto.

Me parece difícil entender ante esta demostración contundente, que sigan los comentarios de las personas que dudan de su éxito rotundo. Pero todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión.

Saúl Álvarez mostró certeza, ya hemos comentado sobre esta cualidad en la historia de esta columna. La certeza implica la creencia de saberse capaz, la tenacidad mental para mantener el foco y la fortaleza física para resistir en la adversidad. Más que criticar, aprendamos del ejemplo que da por su trabajo previo y su consistencia. Por sus resultados y lo mucho que podemos aprender de una carrera llena de logros.

Quiero también recalcar lo que el Canelo comentó a Julio César Chávez al final de la pelea. De alguna forma, se desmarcó de la competencia con él. Esto es lo que expresó: "Le quiero decir de frente que yo no quiero ni ser como usted, ni igualarlo a usted, porque usted es grandísimo y ha sido lo mejor para mí, yo lo veía en videos para aprender de usted, mis respetos, pero yo quiero hacer mi propia historia y ser uno de los mejores, pero mis respetos para usted siempre".

Ya en conferencia de prensa, además declaró: "Yo sigo haciendo mi trabajo, y si soy o no soy, yo me siento el mejor en lo que estoy, independientemente de cómo me cataloguen".

Me parece también muy relevante para desarrollar la certeza el trabajar con nuestra propia historia, siempre habrá mejores o peores que nosotros, pero el tema es crear nuestra identidad única. A veces las comparaciones nos harán pequeños o grandes dependiendo de a quién elijamos al compararnos.

Busquemos nuestros sueños sin esperar la aprobación de los demás. Tengamos la independencia psicológica para decidir nuestro proyecto pese a lo que otros piensen de nosotros. Ahí radica también parte de esa capacidad generar la creencia de lo que somos capaces de hacer.

Estimados lectores, trabajemos con disciplina e imaginación sobre lo que queremos lograr. No es sólo cuestión de esfuerzo, sino una mezcla de crear el escenario deseado con la mente para desarrollar la fortaleza necesaria, la práctica de sobreponernos y la determinación de que podemos lograr las cosas aún antes de iniciarlas. De ahí surge la decisión y se mantiene con determinación.

Felicidades Canelo, que sigan los éxitos. No aflojes el paso.

"Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito".

