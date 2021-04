Chicharito está de vuelta

Está de regreso en la escena Javier Hernández, máximo goleador de la Selección Mexicana. Ha marcado cinco goles en dos partidos con su equipo Los Angeles Galaxy, dos frente al Inter Miami y tres para vencer al New York Red Bulls en la temporada 2021 de la MLS.

Tenía dos años en que no lo veíamos al nivel que nos tenía acostumbrados. Este es el mejor arranque de temporada que ha tenido en su carrera, la campaña pasada logró solamente dos goles. Con este inicio espectacular, las miradas vuelven a observarlo con mayor atención.

El Chicharito comentó: "El único que se puede abrir puertas y muchas oportunidades de la Selección es uno mismo con sus actuaciones y con el rendimiento... Ahorita estoy al 100% con mi club disfrutando de este momento y ya veremos qué sucede". Javier prometió mejorar y está cumpliendo con lo ofrecido.

Javier cambió su actitud y lo demuestra en la cancha al recuperar su nivel de goleador. Tiene un arranque muy motivante que esperemos siga mostrando en los siguientes partidos. Tiene la ilusión acostumbrada y levanta la mano para ser tomado en cuenta en la Selección Mexicana.

Su fuerza mental, su enfoque y su gran disposición es lo que lo ha llevado a ser lo que es como jugador, lo vemos recuperando su capacidad goleadora y su estilo. Ahora debe continuar con esta manera de trabajar.

Este regreso nos puede servir como testimonio de muchas maneras, hemos visto a otras personas sucumbir ante la adversidad y abandonar proyectos ante una mala racha.

No es poca cosa, dos años fueron los que tuvo que enfrentar el Chicharito para volver nuevamente. Un excelente pretexto para aquellos que están pasando por un mal momento para no perder el ánimo y la consistencia. En estos casos, vale más la determinación, el esfuerzo, no perder la confianza y renovar los esfuerzos para salir adelante.

No es algo sencillo, se requiere de un diálogo positivo permanente, de una dosis de paciencia y tolerancia, pero sobre todo el saberse capaz y no caer en la derrota, sólo enfocarnos en las batallas que nos toca seguir librando.

Con esto no dejamos fuera la necesidad de reinvención y de innovar frente a situaciones adversas, pero ponemos en alto el hecho de saberse mantener con la frente en alto en situaciones de bajo rendimiento.

Estimados lectores, cuando pasemos por una mala temporada, no perdamos la fe, entendamos que son muchos los factores que influyen en nuestro resultado, pero no bajemos nunca la guardia, las oportunidades están siempre a la vuelta de los que perseveramos y seguimos esforzándonos todos los días, no claudiquemos, siempre hay forma de crear un mejor futuro.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ, GRANDE EN LA DERROTA