Cruz Azul, el momento de la verdad

Cruz Azul se suma a una historia de éxito llegando al récord de triunfos consecutivos en la Liga MX, está en una racha fantástica de 12 triunfos consecutivos al igual que el Necaxa y León. Los Rayos lo hicieron en la temporada 1934-1935 y la Fiera lo logró en el Clausura 2019. Está, ahora, listo para ser el único en la marca con 13 si logra vencer al América.

Sin embargo, también ha creado una historia que los tiene condenados porque en el momento crítico, el de la verdad, han perdido. Esta es una encrucijada muy difícil porque no importa lo que hayan logrado, tienen que vencer al América y ser campeones. No tienen otra opción, deben continuar con esta racha ganadora y por fin acabar con la histórica maldición que los ha perseguido por un par de décadas. Le doy peso al América porque fueron los responsables de ganarles aquella final del 2013 con el gol histórico del portero Moisés Muñoz en el tiempo agregado que los llevó a ganar en penales.

América y Cruz Azul son los mejores equipos hasta ahora en la Jornada 15 del Guardianes 2021. Los de la Noria lucen imparables y con un excelente desempeño general. Si ganan, habrá triunfado en los tres Clásicos del torneo. América no se queda atrás, tiene también siete triunfos consecutivos así que esperamos un clásico fuera de serie.

¿Qué es importante para la mentalidad de Cruz Azul? Seguir con lo mismo, evitar presiones adicionales porque están ya en la racha del éxito. Mantenerse en el aquí y el ahora, el foco no debe estar centrado en lo logrado o en la nueva marca de juegos consecutivos ganados, sino en preparar el duelo como uno más, con la importancia de cada encuentro, centrados en la cancha, en la táctica, en estudiar al rival.

Las marcas y los récords son elementos que pueden sacar a cualquiera del ritmo o su desempeño, son un factor externo que, en efecto, pueden traer una presión adicional innecesaria. La historia de Cruz Azul nos muestra que este factor sí ha intervenido en su rendimiento, espero que no se repita, que su momento no sea una fuente de ansiedad o una obsesión por lograr una marca o quitarse un estigma. Que sigan jugando como hasta ahora, o si es posible, mejor. Adelanto, también, que una posible derrota no debe significarles mayor tema, deben buscar el título. Cualquiera que sea el resultado hay que procesarlo y seguir reconociendo el momento de éxito en el que se encuentran.

Estimados lectores, cuando estemos en una racha ganadora aprovechemos el momentum, no perdamos tiempo en pensamientos catastróficos o en puntos de inflexión, sigamos trabajando como lo hemos hecho esperando siempre el mejor resultado. Es en el esfuerzo cotidiano como se logra, no en la anticipación de buscar el resultado o la nueva marca.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

