declaremos-como-los-grandes

Francia, Campeón del Mundo, era el gran favorito de la Eurocopa, pierde contra Suiza y es eliminada en Octavos de Final en un partido para el recuerdo. Tenían el juego prácticamente resuelto ganando 3-1 en el minuto 80 y Suiza logra el empate en el tiempo regular para después vencer en la serie de penaltis con la falla del francés Kylian Mbappé en el último tiro.

Esto fue lo que declaró Mbappé en las redes después del partido: "Muy difícil pasar página. La tristeza es inmensa luego de esta eliminación, no pudimos alcanzar nuestro objetivo. Lamento este penalti. Quería ayudar al equipo, pero fallé. Será difícil conciliar el sueño, pero, lamentablemente, son los altibajos de este deporte que tanto amo.

"Sé que los fans se han sentido decepcionados, pero aun así me gustaría agradecerles su apoyo y por creer siempre en nosotros. Lo más importante será levantarnos aún más fuertes para las próximas fechas. Felicitaciones y suerte a Suiza".

Estas declaraciones son dignas de análisis y nos generan un gran aprendizaje. No evade, no busca pretextos, no se ampara inventando historias razonables, no busca culpables ni explora fallas arbitrales. Más bien, demuestra autocrítica asumiendo su responsabilidad, empatía con el dolor que vive, ofrece gratitud al apoyo de los seguidores, brinda reconocimiento y suerte a los ganadores.

Finalmente, establece una visión de futuro ya preparando la actitud para lo que siga. Me parece que una declaración como esta, lo engrandece, nos habla de una forma excelente de asumir una derrota.

Resulta muy cansado y decepcionante escuchar explicaciones burdas de la gente que fracasa y no asume, de recibir falsos pretextos de a los que las cosas no les salen como pensaban y tienen siempre historias para desviar la atención, de los que no cumplen e interpretan la información para salirse con la suya, de los que no pueden reconocer sus fallas, de los que provocan divisiones.

Lo más delicado no está solo en lo que se declara, sino mucho más en lo que se piensa realmente sobre lo que sucedió. Los perdedores buscan siempre una excusa, viven en el enojo y la frustración sin explicación para lo ocurrido o viendo las causas fuera de ellos. Los ganadores harán del fracaso una piedra angular para el próximo éxito.

Aprenderán de lo sucedido, trabajarán en corregir los errores, retomarán la actitud ante futuros encuentros y mantendrán unidos a sus seguidores. Hoy más que nunca México requiere de este tipo de actitudes, se trata de reconocer, aprender y seguir adelante. No de denostar el esfuerzo del pasado o descalificar simplemente a otros porque no piensan como nosotros.

Estimados lectores, aprendamos de las declaraciones de Mbappé, de la forma simple y directa en la que da un paso al frente ante una triste e importante derrota. Sin pretextos, con dolor, pero también con la claridad de avanzar de frente para seguir adelante. Modelemos la grandeza en la derrota para que podamos construir, a partir de ella, la próxima victoria.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

