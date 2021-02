André-Pierre Gignac generó polémica después de su derrota en la histórica participación de Tigres en el Mundial de Clubes.

Esto es lo que compartió en Twitter: "¡El peor enemigo del mexicano, es el mismo mexicano! Sintiéndome mexicano. ¡Me da tristeza! ¡Cambiemos el chip! ¡Todos hacia el mismo rumbo! ¡Crecemos juntos ante el mundo! Disfruten raza. ¡Prometo mejorar también! ¡Bendiciones para todos!".

De inmediato, algunos comentaristas reaccionaron altaneros de cómo era posible que se metiera ahora con los mexicanos y su forma de pensar. Por su puesto que, en las redes, los antagónicos de Tigres dejaron sentir su opinión, diría yo, con dosis de furia.

Tengo años estudiando los efectos de la desafirmación del mexicano. Ha sido un tema de análisis y profunda reflexión. Yo mismo realicé un seguimiento a la Selección Mexicana durante años para demostrar que no importaba lo que hiciera, un sector mayoritario de la prensa los atacaría por una u otra razón. Así que, en esta ocasión, André-Pierre Gignac tiene razón en mi humilde opinión.

Es necesario aceptar que la educación en nuestras familias tiene que dar una importante evolución para trabajar más en las fortalezas y dignificar el lugar de México.

Soy un promotor de lo bueno que hay en este país, que considero es bastante. Eso no implica que no veamos lo negativo y de lo triste que estamos viviendo en tantas áreas que requieren de cambio, liderazgo y acción. Construyamos a partir de las innumerables fortalezas.

Estimados lectores, dejemos por un momento de lado a Gignac y a Tigres y exploremos la manera en que estamos construyendo en nuestros hijos hábitos mentales de éxito. Afirmando, reconociendo lo que se hace bien y capitalizando las victorias para atesorar la certeza que necesitamos en nuestro interior para creer que en México estamos para hacer cosas grandes.

Ante cualquier oportunidad para dar una opinión, podríamos reflexionar si construimos o destruimos. Podemos pensar que tirarle a Tigres por su desempeño es independiente de lo que hacemos en casa.

No lo es, son los mismos patrones que hemos aprendido y que seguiremos repitiendo si no hacemos un alto para darnos cuenta de que la crítica destructiva y la falta de reconocimiento no abonan a un futuro mejor.

¿No tiene mérito ser el primer equipo mexicano en llegar a una Final? Una forma sencilla de comenzar con un nuevo hábito para afirmar es que al decir algo positivo a cualquier persona, sigamos con un punto final, en lugar de añadir un "pero", que genera lo que llamo la torta psicológica y que no permite que quien tiene un éxito lo pueda atesorar.

Empecemos crear certeza en México y a construir, como lo dijo Gignac, todos hacia el mismo rumbo.

¡Felicidades Tigres por su segundo lugar en el Mundial de Clubes!

"Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito".

