exaltemos-las-fortalezas-de-la-novena-mexicana

La Selección Mexicana de Beisbol nos llenó de satisfacción en el Clásico Mundial 2023. Se logró un momento épico llegando a Semifinales contra Japón. Fuimos vencidos con una remontada 5-6 en la última entrada. Sin embargo, nuestros seleccionados dejaron un gran sabor de boca y atrajeron a muchos nuevos aficionados a este deporte.

De hecho, la afición mexicana abarrotó el IoanDepot Park en Miami y rindió un gran homenaje al equipo al terminar la jornada. Nunca antes habíamos llegado a la ronda de Semifinales y hoy tenemos nuevas estrellas como el naturalizado Randy Arozamena, quien, sin duda, se convirtió en un nuevo ídolo imponiendo su sello personal con el cruzado de brazos.

En México hemos tenido grandes leyendas a nivel mundial como Fernando Valenzuela y Adrián González. Ya era necesaria una refrescada de éxito en el llamado Rey de los Deportes. Como cultura general, se dice que este mote surgió del científico Albert Einstein, que nombró de esta manera al beisbol al notar la diversidad de posibilidades y variables que presenta el deporte, debido a lo impredecible que puede llegar a ser. Otra teoría sostiene que se le llamó así por ser el primer deporte transmitido por radio.

México es un país con hambre de triunfo. Necesitamos ganar para seguir incrementando las creencias culturales de lo que podemos hacer y aprender a enfocarnos en las fortalezas. Necesitamos ver este gran avance en el beisbol como un logro importante. Me da gusto ver que en general ha habido un mensaje positivo en los medios por lo logrado, no tanto así en redes sociales que es común encontramos de todo. En definitiva, bajo los estándares de la psicología positiva no existe un 'ya merito'. Todo lo contrario, esta una aproximación importante al éxito. Es la consecución de un propósito digno que merece una gran celebración

Para el Instituto de Bienestar Integral de la Universidad Tec Milenio, el enfoque en fortalezas implica aprender a identificarlas, aprovecharlas y construir así una vida más plena que nos permita desarrollar el potencial humano. Por su parte, el consultor y escritor británico-estadounidense Marcus Buckingham, promueve la creencia de que es mucho mejor concentrarnos en potenciar nuestras fortalezas y talentos en lugar de estar preocupándonos en exceso en nuestras debilidades y tratar de corregirlas. Hay numerosos estudios realizados por Gallup que avalan con investigación esta tendencia positiva.

Los líderes que se enfocan en las debilidades desmoralizan a sus equipos, disminuyen el compromiso y por consecuencia el desempeño laboral y la satisfacción en el trabajo porque los niveles de frustración aumentan. Al contrario, los líderes que se enfocan en fortalezas incrementan la colaboración, la contribución, la satisfacción de lo logrado e incluso, la ansiada felicidad personal y laboral.

Estimados lectores y lectoras, hay que reconstruir el enfoque con el que hacemos visibles las fortalezas en nuestras familias y equipos. Son muchos los beneficios de adoptar este enfoque y hay evidencia suficiente para saber que es la mejor forma de desarrollar el potencial. Dejemos de lado la crítica que se basa más en lo negativo. El camino de estar corrigiendo constantemente se hace mucho más lento que el de alentar en otros y en nosotros mismos las conductas que nos acercan al éxito.

Felicidades y gracias a la novena mexicana por este gran triunfo.

"Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito".

