¿Faltan los fuera de serie?

Esta semana se realizó el duelo de dos grandes figuras mexicanas de la MLS. El Chicharito, que milita en el LA Galaxy, y Carlos Vela, que participa con el LAFC. Ambos son jugadores fuera de serie y están ausentes en la Selección Mexicana.

Carlos Vela anunció su retiro de la Selección Nacional en una conferencia de prensa tras 12 años de haber participado. Estuvo en dos Mundiales y jugó un total de 72 partidos anotando 19 goles.

Javier 'Chicharito' Hernández ha participado en tres Mundiales, jugando 109 partidos y es el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, con 52 goles. Sin embargo, según refirió el 'Tata' Martino en conferencia de prensa: "Javier Hernández no está porque el entrenador en turno no lo ha elegido, pero no hay nada que yo tenga que compartir con los medios. Todo lo que sucede en la Selección se resuelve ahí, dentro de la Selección".

Siguen siendo un misterio las razones personales de Vela sobre su retiro y las del Tata sobre la no convocatoria del Chicharito. En cuanto a los resultados del Tri, sabemos que los 17 goles anotados en 28 partidos de la eliminatoria de la Concacaf nos dieron el segundo lugar; sin embargo, Canadá y Estados Unidos anotaron 23 y 21 goles, respectivamente, lo cual en goles anotados, nos colocaría en tercero. En definitiva, nos hicieron falta más goles.

No entraré en la discusión de si Chicharito y Vela son o no indispensables. Si las elecciones del técnico son las adecuadas. Pero definitivamente reflexionaremos sobre la importancia de retener en nuestros equipos a lo mejor de lo mejor.

En este caso tenemos a dos referentes ausentes. ¿Qué provoca esto? ¿Por qué si son dos jugadores de gran peso no están con nosotros?

Cuando una persona destaca de manera importante en un equipo, siempre se corre el riesgo de que pierda piso. A veces se sienten superiores, con más derechos o quieren un trato especial o único. Todo esto provoca en el resto desajustes anímicos, envidias y resentimientos en los demás.

Por eso es tan relevante mantener vivo el concepto de equipo en cualquier proyecto. Para continuar con la aceptación de unos y otros y mantener la sinergia en los resultados.

Independientemente de reconocer los logros individuales, debemos siempre aceptar que los resultados son logrados en equipo, mantener la consciencia alta sobre ello y la humildad necesaria para que, aun dando una persona un resultado sobresaliente, sigamos reconociendo que es una labor de conjunto. Esforzarse por mantener la equidad en todo momento.

Mantener estas actitudes debe hacerse de manera preventiva, implica mantener a todos bajo las mismas condiciones y esforzándose a la par todos los días. No promover los favoritismos dentro ni fuera de la cancha. Hablar abiertamente sobre la importancia de la contribución individual, pero siempre en el contexto del objetivo del grupo. Mantener los egos nivelados.

Estimados lectores y lectoras, mantengamos el espíritu de equipo en los proyectos en que estemos. Es necesario el reconocimiento individual, pero nunca perder la labor del equipo y de mantenernos todos dentro de las mismas reglas y promover actitudes positivas. Esto favorecerá el ambiente y evitará que perdamos a los fuera de serie.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

