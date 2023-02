"La parte mental me salvó"

Henry Martín se suma al selecto grupo de los 10 máximos goleadores del América con 77 goles. Vive un gran momento futbolístico con nueve anotaciones en lo que va del Clausura 2023 de la Liga MX. Actualmente es el líder de goleo y su equipo se mantiene invicto hasta la Jornada 7. El torneo pasado había anotado tan sólo un gol.

Destaco lo declarado por Henry en entrevista para ESPN esta semana, hablando sobre la influencia de la psicología en sus resultados. Comparto parte de la respuesta del jugador ante la pregunta sobre los cambios que experimentó del torneo pasado a este.

"¿Qué cambió? La mentalidad. Yo trabajaba demasiado en cancha y en el gimnasio y descuidé mucho la parte mental que para todo deportista es fundamental. Suena raro, pero creo que para mí es lo que me salvó. Si no fuese por el trabajo psicológico, no sería el de ahora.

"Disfruto cada día, disfruto cada entrenamiento, disfruto cada gol, cosa que había dejado de hacer y me siento muy orgulloso de mí, de poder salir adelante porque no es fácil poder enfrentarlo, no es fácil poder aceptarlo y mucho menos decirlo.

"Entonces, para todo aquel que esté pasando una situación difícil, no se dé por vencido, busque ayuda y tarde o temprano las situaciones se van a voltear, las cosas van a salir adelante. Por mucho que te estés hundiendo o que no veas una salida, no te des por vencido y siempre lucha por tus sueños", expresó.

Considero que este testimonio es muy valioso para que atesoremos lo que la psicología puede aportarnos para mejorar nuestro desempeño deportivo, laboral y de vida. La psicología aplicada al deporte nos permite aprender a observar lo que nos pasa con un mejor nivel de consciencia para poder cambiar patrones de pensamiento, actitudes y, por ende, nuestras emociones y comportamientos.

El manejo de la ansiedad, los temores, la presión, los pensamientos irracionales y la falta de concentración también pueden ser manejados con herramientas psicológicas. Estas técnicas deben convertirse en una práctica y ejercitarse cotidianamente para que influyan en nuestros resultados.

Tenemos ya el ejemplo de Henry que logró transformarse y pasar de anotar un gol en una temporada a lograr nueve, en tan sólo siete fechas. Estoy seguro que irá por mucho más.

La motivación para hacer las cosas, la autoconfianza y la capacidad de disfrutar también están íntimamente ligadas a factores en los que la psicología puede influir de forma muy positiva. Adentrarnos en el autoconocimiento nos permitirá no sólo mejorar nuestro desempeño, sino, además, tener una vida más plena, alegre y feliz.

Finalmente, quiero destacar que estas herramientas aplicadas en la familia y en los equipos de trabajo contribuyen de manera importante en mejorar las relaciones, la convivencia, la armonía y la colaboración y la productividad.

Estimados lectores y lectoras, tal y como lo dice Henry Martín, si sentimos que estamos estancados en una situación difícil, busquemos ayuda, dejemos los tabúes atrás y acerquémonos a un psicólogo acreditado. Es mucho lo que la psicología puede aportar a nuestras vidas.

