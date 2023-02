Miguel Layún: 'América se ve cada vez mejor, seguiremos creciendo jornada a jornada'

Las Águilas van en ascenso. La victoria conseguida en San Luis confirmó que América va de menos a más en el campeonato, una tendencia que se ha vuelto habitual considerando los últimos torneos así lo manifestó el azulcrema Miguel Layún.

"Yo creo que el equipo en general ha hecho las cosas bien, es normal que con el pasar de las jornadas lo que el equipo muestra sea cada vez mejor, esa ha sido nuestra tendencia en los últimos torneos y esperemos que se mantenga esa misma sintonía de seguir creciendo jornada tras jornada", declaró el lateral izquierdo.

"Yo creo que el equipo retomando las cosas que se hicieron muy bien el torneo pasado, somos un equipo que a nivel interno tiene bastante autocrítica y siempre buscamos que cosas podemos seguir mejorando", agregó.

Hasta ahora el carril derecho americanista no tiene un dueño, la carrera por ese puesto está en disputa por ello la asistencia que puso en el partido ante San Luis y haber estado firme en zona defensiva ponen a Layún como un candidato firme a pesar de ser blanco de constantes críticas.

"Siempre he respetado muchísimo la opinión ya sea de medios o afición, mi trabajo está con el equipo y a veces no pueden ver el trabajo que yo hago diario y a mi eso es lo que me tiene tranquilo, el único mensaje que puedo dar es que siempre estaré aquí para intentar aportar en todos sentidos", sentenció.

