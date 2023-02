Álvaro Fidalgo tras victoria en San Luis: 'Esta es la versión que queremos del equipo'

Invicto en el torneo, América ofreció en San Luis, tal vez, su mejor actuación en lo que va del torneo y al interior de la plantilla lo saben. Álvaro Fidalgo, mediocampista azulcrema, admitió que esta versión es la que buscan en el equipo.

"Es verdad que el torneo pasado hemos perdido partidos, este año no hemos perdido, pero si nos tocó arrancar un poco, pero la versión que más se acerca a lo que queremos es la de hoy, seguro que hay cosas por mejorar y crecer, pero esta es la versión que queremos del equipo y queremos ir sacando los partidos estar lo más alto en la tabla para luego afrontar la Liguilla de la mejor manera", afirmó.

El futbolista español habló sobre el momento que vive su compañero y goleador del torneo, Henry Martín y aseguró que es un ejemplo a seguir porque nunca bajo los brazos aun cuando la estaba pasando mal.

"No me puedo alegrar más por él, la verdad; sé que hubo un momento en el que la estaba pasando muy mal, entonces verlo a este nivel, el nivel que sabíamos que podía estar, la verdad me da mucho orgullo y un ejemplo de cómo superar todo trabajando en silencio en todos los aspectos, mental, físico y no tener nunca una mala cara es un ejemplo y me alegro demasiado por él", declaró.

¿Jugar para el Tri? Una vez más, Fidalgo aclaró que su deseo es defender la camiseta española y explicó que en México existe mucho talento en su misma posición.

"Ya lo he dicho muchas veces, cada jugador siente a su país como lo más grande, creo que México tiene a jugadores en mi posición con una calidad increíble, Luis Chávez, Erick (Gutiérrez), HH, Guardado, muchísimos, sé que mi sueño es prácticamente imposible al día de hoy tener una oportunidad con la Selección española porque para eso, pero el sueño está ahí, hay que crecer muchísimo y trabajar es gratis, estoy en ello", sentenció.

