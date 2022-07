¡No es suficiente con los líderes!

A raíz del fracaso de la Selección Mexicana Femenil y aunado a lo ya comentado de los resultados de la Sub 20 varonil, quedan fuera de la Femexfut el director general deportivo, el director deportivo de las Selecciones Nacionales y el director técnico de la Sub 20 varonil. En lo relativo a la directora del seleccionado femenil, será la nueva dirección deportiva la que determine su futuro después de una evaluación.

Afirmo que no es suficiente con la salida de los líderes. La desafortunada salida de tres directores, sin duda, no es la solución. Cuando los resultados no se dan y hay evidencia suficiente de que los objetivos no se están logrando, el cambio de los responsables de la operación no es una solución completa.

¿Qué está detrás en un proyecto tan importante para México? Es fundamental cuestionar el proyecto de fondo. Definir la visión que se tiene en los próximos 5 y 10 años y el propósito que mueve las decisiones que se toman. De esto derivarán las estrategias y los objetivos o ejes puntuales que se tendrán que cumplir paso a paso.

Cuando la visión no está bien establecida, los esfuerzos tampoco estarán encaminados por el rumbo correcto. Cuando el propósito que se tiene no es claro, las decisiones suelen basarse en situaciones circunstanciales o simplemente para resolver problemas en el presente y no en lo que debe mover a la organización a futuro.

La visión es una imagen viva de lo que se quiere lograr, es una fuerza que atrae y define los alcances y el tipo de organización que se quiere ser. El propósito define la intención de fondo en cada acción, por eso, influye directamente en las decisiones que nos llevarán a cumplir el objetivo a través de estrategias bien definidas.

A veces estos términos como visión, propósito y objetivos estratégicos pueden verse lejanos o como una moda organizacional, pero no lo son. Son los pilares en los que debe sustentarse el establecimiento de las prioridades, el perfil de los líderes que se elegirán para desarrollar el proyecto y regirán el criterio de las decisiones que se tomen en función de lo que se quiere lograr en cualquier organización.

Además, servirán como fundamento para acotar los intereses de otros involucrados que influyen y presionan a tomar caminos que no están alineados con lo ya planteado. Se necesita una total claridad de cómo las acciones cotidianas suman en función del proyecto de futuro.

Estimados lectores y lectoras, cuando un plan no salga adelante, revisemos el marco que lo sustenta. Probablemente, las decisiones tomadas no estén alineadas con la visión de lo que se quiere lograr y con el propósito que sustenta las intenciones que deben ser el fundamento de cualquier acción tomada.

Deseo que pueda lograrse un cambio de fondo en la Femexfut para que podamos disfrutar de triunfos en nuestras selecciones nacionales y un desarrollo exitoso de las generaciones que están por venir.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

