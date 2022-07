¡Se perdió la guerra!

México está fuera del Premundial Sub 20; fue eliminado en la serie de penaltis frente a Guatemala. Con este resultado, pierde su derecho al Mundial y a los Juegos Olímpicos. Una enorme pena para toda la afición y para el proyecto de muchos jóvenes futbolistas.

Para algunos de estos casos, se aplica la popular frase de Charles de Gaulle: “Se ha perdido una batalla, pero no se ha perdido la guerra”. Refiriéndose a nunca darse por perdido, a tener una perspectiva de que es sólo un descalabro y que aún se puede seguir peleando.

En mi humilde opinión, en este caso, no se perdió sólo una batalla, se ha perdido la guerra. Se pierde un proyecto generacional que muestra la urgente necesidad de un cambio de paradigma.

Un paradigma en psicología se define como una serie de creencias y preconcepciones que se tienen en función de una situación de la realidad. Normalmente, genera un patrón de pensamiento que influye en la toma de decisiones y el comportamiento.

El paradigma actual no funcionó, urge un cambio de fondo. Es importante no perder perspectiva de que México había sido medallista en dos de los últimos tres Juegos Olímpicos, con una medalla de oro incluida. Así que hay cosas que rescatar del pasado; sin embargo, el presente es cruel y se necesita transformar.

Definitivamente, no podemos aceptar el resultado y simplemente seguir adelante. Tenemos que cuestionar las variables que influyeron en este triste resultado.

Por supuesto que es un tema complejo; sin embargo, debemos aplicar una fórmula de cambio que se usa en el enfoque sistémico frente a una situación de fracaso. En pocas palabras: “No hacer más de lo mismo”. “Abandonar las soluciones intentadas”. “Si es necesario, girar 180 grados”. Esto significa cambiar las ideas que se tenían sobre las hipótesis de éxito, ya que no funcionaron.

Pensemos en cualquier proyecto de nuestra vida que cierra un ciclo, un divorcio, un negocio quebrado, una carrera abandonada. Si este aparente fracaso no se revisa para cambiar el paradigma y se quiere reintentar una nueva oportunidad sin cambiar el patrón, es probable que las mismas conductas nos conduzcan a los mismos resultados y a una nueva derrota.

Es tiempo de una reflexión profunda, no de dar explicaciones simples o de historias razonables que justifiquen la derrota. Es momento de resolver este problema complejo con nuevas fórmulas, decisiones distintas, proyectos alternativos.

Estimados lectores y lectoras, abramos nuestra mente a nuevos paradigmas cuando no logramos los resultados esperados. No todo es poner más esfuerzo de la misma forma, es importante observar los patrones de acción y toma de decisiones que no nos ayudan con nuestros objetivos y cuestionarlos de fondo para no hacer más de lo mismo. Una forma práctica para hacerlo es abrirnos a escuchar la retroalimentación de otras personas que han triunfado y que pueden opinar sobre nuestras acciones.

Espero que la Femexfut abra sus puertas y se permita cuestionar de fondo las soluciones intentadas.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

