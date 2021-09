puras-inconsistencias

El partido entre Argentina y Brasil fue interrumpido en el minuto cuatro por las autoridades sanitarias de Brasil. Un escándalo mundial lleno de inconsistencias.

Bajo una perspectiva organizacional, el problema se genera en el incumplimiento del encuadre y en la falta de empoderamiento en los líderes involucrados en esta historia.

Antonio Barra Torres, director de ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil), manifestó que los 4 jugadores no informaron en su declaración que habían estado en el Reino Unido y que se les informó el día previo al partido, que por el reglamento debían permanecer en el hotel aislados hasta regresar a Argentina. Incumplieron el reglamento sanitario de Brasil de que los que provengan de India, Sudáfrica o Inglaterra deben hacer cuarentena.

Por su parte, los brasileños habían decidido no sacar a sus jugadores de Inglaterra porque si viajaran a América tendrían a su regreso que hacer cuarentena y perder algunos partidos con sus clubes. Asimismo, si llegaban a Brasil también tendrían que quedarse en aislamiento.

Según se informa, el inspector sanitario llegó una hora antes del encuentro para impedir su participación, pero empleados de Conmebol y de la Confederación Brasileña de Futbol no le permitieron acercarse a los futbolistas. La FIFA, por su parte, abrió un procedimiento disciplinario relacionado con el partido.

Se puede escuchar a Leo Messi preguntar a las autoridades: “Estaban esperando empezar el partido para venir. ¿Por qué no lo hicieron antes?”. A quién se le ocurre hacer semejante ridiculez. Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, declaró: “Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacerlo y nos pone muy tristes, la verdad. Era una fiesta de los mejores del mundo y pasa esto, y no sabría qué palabra utilizar”. Tal vez las palabras sean: rompieron los encuadres.

Aunque falta información para cerrar el caso, ya podemos analizar el incumplimiento de los encuadres y la falta de empoderamiento de los involucrados.

El encuadre es el marco de reglas que dan funcionamiento a un equipo o una organización. El que se cumpla es responsabilidad de los líderes. Me pregunto: ¿Cuántos líderes estuvieron involucrados en este escándalo y no cumplieron el encuadre que les correspondía? ¿Por qué tuvo que llegarse a este bochornoso momento? A su vez, ¿los argentinos decidieron romper el encuadre y jugársela? Si fue así, les aplicaron las reglas de forma correcta y merecida.

Estimados lectores, cuidemos los encuadres en los equipos en que colaboremos, establezcamos reglas claras para todos y observemos su cumplimiento. Ahora que estamos regresando a las escuelas e instituciones el cumplimiento de los protocolos es fundamental. Asumamos el rol del liderazgo que nos toque para aplicar las normas desde el primer momento para evitar consecuencias posteriores mucho más graves.

Finalmente, rescato la camaradería vista en la cancha entre los jugadores de ambos equipos que, sorprendidos, dialogaron sobre el asunto de manera cordial.

Espero que podamos disfrutar el encuentro de estos dos grandes equipos a nivel mundial.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

