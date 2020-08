El nuevo mundo se beneficiará del deporte

Thomas Bach, presidente del Comité Internacional Olímpico, tiene razón, el mundo posterior al coronavirus se beneficiará del deporte. Nike recién lanzo también una nueva campaña donde Megan Rapinoe dice: "tenemos la responsabilidad de hacer de este mundo un lugar mejor". Y este mundo mejor viene con el deporte, sus valores y su economía, y es urgente.

Más de 118 gobiernos de las Naciones Unidas (ONU) han pedido que todos los estados incluyan el deporte y la actividad física en su plan de recuperación posterior a Covid-19 e integren el deporte y la actividad física en las estrategias nacionales para el desarrollo sostenible. Para diseñar nuestro futuro, tenemos que construir las bases de un mundo sostenible.

En ese sentido, las Naciones Unidas han adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, marco que impulsa los esfuerzos mundiales hacia un mundo mejor. Aquí les comparto dichos objetivos:

• Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todas partes.

• Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover una agricultura sostenible. • Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos en todas las edades (en particular, objetivos). • Asegurar una educación de calidad -inclusiva y equitativa- y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. • Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. • Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

• Garantizar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos.

• Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

• Construir infraestructura resistente, promover una industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

• Reducir la desigualdad dentro y entre países.

• Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles. • Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles.

• Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.

• Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible.

• Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener e invertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.

• Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles.

• Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la asociación mundial para el desarrollo sostenible.

Me podrían decir: ¿y qué hay para mí? Claro, parece un poco lejano. Pero sí creo que es responsabilidad de cada uno en nuestra industria del deporte de contribuir a hacer un mundo mejor. Realmente necesitamos encontrar formas innovadoras y creativas para desarrollar modelos de negocio donde 'Making Good is Making Business' y 'Making Business is Making Good'.

Llegamos a un momento donde los patrocinadores 'responsables' van a exigir a las organizaciones deportivas contribuir a los ONGs y tener un impacto positivo, donde los gobiernos no aceptaran autorizar eventos sin propuesta sostenible, donde los consumidores exigen mas transparencia y mas responsabilidad de las empresas...

Nuestro propósito, como persona así como organización, va mas allá del deporte, es contribuir a un mundo mejor. ¿Qué opinas?

