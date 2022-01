FIFPRO, la voz de los futbolistas

En la historia hubo grandes estrellas del deporte que marcaron la diferencia, inspiraron y jugaron un papel para mejorar la sociedad. Muhammed Ali, uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, no tuvo miedo de decir lo que pensaba, se negó a ser reclutado en el Ejército debido a sus creencias religiosas, incluso aterrorizando gran parte de su carrera como boxeador.

Billie Jean King, una de las atletas femeninas más influyentes de todos los tiempos, abogó fuertemente por la igualdad de género y es una de las principales razones por las que hombres y mujeres reciben las mismas ganancias en grandes torneos de tenis.

Más recientemente, LeBron James tiene una voz poderosa que aboga por la igualdad racial entre otros temas. Y hay muchos otros “deportistas activistas” que se toman en serio su papel como iconos para abordar los problemas de la sociedad, porque importa, porque va más allá del deporte.

Cada día más también es importante que los atletas estén en el corazón de las organizaciones deportivas, que sus voces se hagan escuchar y que tomen posiciones de liderazgo en las organizaciones deportivas. En el futbol, FIFPRO lo ha entendido perfectamente. Pero ¿qué es FIFPRO? FIFPRO es el Sindicato Mundial de Futbolistas Profesionales.

Nuclea a los sindicatos locales, tal como AMFpro en México, o PFA en Inglaterra. Son 66 sindicatos alrededor del mundo haciendo una gran labor diario para encargarse de los temas locales. FIFPRO les representa a nivel global en discusiones con FIFA, UEFA etc. Claro, todos recordamos como ejemplo el caso Bosman, que cambió el mercado de trabajo en Europa y el mundo.

FIFPRO y sus sindicatos locales trata de muchos puntos más: se les ayuda a los futbolistas en situaciones legales (falta de pago), pero también en cuestiones como abuso (FIFPRO presentó demandas a favor de futbolistas en varios países), humanitarias (ayudó a evacuar jugadoras de Afganistán cuando los talibanes volvieron) y otros temas como salud mental, racismo, discriminación, carga de trabajo, etc.

Este año mundialista es importante, como lo mencionó Jonas Baer-Hoffman (secretario general de FIFPRO): “Este año representa un gran desafío para FIFPRO y el colectivo de futbolistas. Nuestro objetivo pasa por seguir defendiendo sus derechos a nivel mundial mientras apoyamos a los sindicatos en su incansable tarea doméstica”, y “nuestro compromiso es hacer respetar la voz de los futbolistas en búsqueda de un calendario internacional de partidos más razonable, mayor igualdad de condiciones y mejores medidas de protección, tanto dentro como fuera de la cancha”.

Una agenda bien completa y compleja. Y Alejandro Varsky, director de Comunicación de FIFPro desde apenas febrero de 2021, desarrolló una estrategia de comunicación eficiente para levantar la voz de los futbolistas, para que sea cada vez más escuchada de sus diferentes públicos clave.

"En lo que ha contenido respecta, lo que distingue a FIFPRO es la autenticidad. Representar a futbolistas a nivel global nos permite ofrecer a los jugadores y jugadoras una plataforma de contenido genuino para amplificar sus historias: diálogos a corazón abierto acerca de sus experiencias en torno a diversos temas como la salud mental, el racismo y la discriminación; el estudio de segundas carreras y el impacto de los sindicatos locales en sus conflictos cotidianos".

Les comparto algunas de las iniciativas desarrolladas por FIFPRO y Alejandro Varsky:

-La creación de un podcast llamado "Changing the Game" aprovechando que se cumplieron 30 años del primer Mundial Femenino. Lo conduce Ali Riley (Capitana de Nueva Zelanda, varios Mundiales jugados). Habla con una futbolista que haya pasado por cada uno de los mundiales. Una charla de corazón abierto sobre todo lo que aún falta en el futbol femenino (no el típico 'feel good inspire' podcast). Ya hubo charlas con Lucy Bronce, Pia Sundhage, Yuki Nagasato y mucha más. Algunas muy interesantes. Lo pueden encontrar en Spotify (FIFPRO Changing The Game).

Un reporte contra la discriminación y el racismo #ItsPersonal, reporte sobre las consecuencias de la discriminación y el racismo a todo nivel desde la perspectiva de los futbolistas. Todo escrito por elllos. El reporte está aquí:https://fifpro.org/media/deij5ddo/english-what-equal-playing-field-downl....

"A fines de noviembre lanzamos un informe sobre los efectos de la discriminación y el racismo en el mundo de las y los futbolistas. Allí contamos con columnas, de, entre otros, Giorgio Chiellini, Anita Asante y Quinn, futbolista transgénero no binaria que ganó la medalla olímpica con Canadá.

El contenido, crudo, está centrado pura y exclusivamente en la visión del futbolista y es, en consecuencia, totalmente diferente al que uno puede encontrar en campañas convencionales realizadas por otras instituciones. No es sopresa que haya alcanzado casi un millón de impresiones en los primeros cuatro días".

El 17 de enero, durante los premios The Best de la FIFA, se entregará también el FIFPRO World 11. Es el once de la gala (maculino y femenino) que premia a los mejores de la temporada pasada. En este caso, ambos equipos etán votados pura y exclusivamente por futbolistas en coordinación entre FIFPRO y los sindicatos nacionales.

Sin duda, un gran trabajo hecho por FIFPRO y un gran reto. Un gran reto también para las organizaciones deportivas: escuchar siempre más y más la voz de sus atletas, de sus diferentes realidades para poder enfrentar los retos y generar un impacto positivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡VIVA EL FUTBOL FEMENIL!