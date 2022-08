Abren la jaula

Aquel clásico argumento de que a los mexicanos 'no los dejan salir' por ponerles precios elevados, va quedando obsoleto; con el actual mercado de fichajes luce claro que hay que repartir nuevas responsabilidades y no meter a todos en la misma bolsa que en jaula al talento local. Tenemos casos recientes representativos para no confundirnos.

Aquel concepto de que cuestan mucho los juveniles de nuestro país para los equipos del Viejo Continente se resquebraja al revisar las ventas, como fue la del América al Ajax por Jorge Sánchez.

Las Águilas querían una mucho mejor oferta cuando preguntaron los de Ámsterdam, pretendieron negociar un mejor pago o retener un mayor porcentaje, pero los europeos no cedieron y el club de Coapa fue el que cedió para cumplir el sueño del lateral: 5.7 MDE a cambio de 90 por ciento de la carta, un trato que no conviene a los emplumados, pero que aceptaron por el futbolista.

Otra más es lo de Cruz Azul con Santiago Giménez, que a pesar de que el Feyenoord insistió con poca mejoría en la propuesta original, La Máquina aceptó ceder a un juvenil con tremendo futuro, al que ya le había dado la responsabilidad del '9' y que respondió con goles de inmediato. Nos contó El Francotirador que junto a su padre fue a pedirle a Víctor Velázquez que le abriera la puerta para volar y lo lograron.

Un caso más es lo que sucede con Rayados y la oferta que tienen por César Montes por parte del Dinamo de Moscú; aunque los cerca de 10 MDE lucen jugosos para un central mexicano, el Monterrey no terminó por estar convencido. Después de días de plática constante, el 'Cachorro' ya no fue titular ante León y todo apunta a que los regios por fin doblarán las manos para cumplir la meta europea de su defensa.

Tres ventas de jóvenes que seguramente estarán en Qatar 2022 y que a pesar de que podrán aumentar su valor en el mercado después del Mundial, contrario a lo que sucedía antes, ahora lograron obtener de sus clubes la anuencia para emigrar, a pesar de la pérdida que significa ante las bajas ofertas de Europa.

La jaula está abierta.

Y SE DIJO...

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CICLO VICIADO