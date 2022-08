Ciclo viciado

“Con Alexis, muy pronto vamos a poner La Trece por aquí”, lanzaba Ricardo Peláez apenas en mayo pasado. Con el mediocre paso actual de Chivas, una gran parte de la afición está encendida, ya pasa de pedir la cabeza de Ricardo Cadena y apunta al director deportivo como principal responsable; incluso, al '10' recién renovado le toca parte de la crisis.

He sido un convencido que Peláez es uno de los mejores directivos que existen en nuestro futbol. Polémico sin remedio por los puestos que ha ocupado, desde el América, a la Selección, Cruz Azul y Chivas. No hay cómo escapar al constante escrutinio público en esos aparadores.

No hay forma de que no lo critiquen, incluso cuando fue campeón con las Águilas, cuando rescató al Tri en una época compleja, cuando dejó la base de una convulsa Máquina para una Final y después La Novena. Pero en el Rebaño no ha podido alcanzar esas notas destacadas.

Estoy cierto que la continuidad, uno de los conceptos menos frecuentes de nuestras canchas, es la madre de los éxitos más notables en el futbol mexicano. Sin embargo, también hay un momento clave para entender que los ciclos se vician y requieren un cambio drástico. Hoy eso sucede en el Guadalajara.

Los mensajes de triunfalismo y promesas del retorno de la gloria ausente son contraproducentes cuando no hay argumento en la cancha que pueda sustentarlos. Es ingenuidad pura. Asegurar que con la renovación de un jugador va a llegar la nueva Estrella es un error si el futbolista tampoco es capaz de marcar diferencia.

Como grande que es, hay que dejar de apapachar al Guadalajara y exigirle los resultados que demanda su prestigio. Vega y Cadena son responsables, pero es hora de que Amaury Vergara exija a Peláez lo que sabemos que puede entregar, que enderece el rumbo no con palabras huecas, sino medidas y decisiones que repercutan en la cancha.

Sé que Ricardo es capaz de generar el cambio, pero de no lograrlo no se debe permitir que el Rebaño se hunda en la mediocridad; habrá que tomar drásticas medidas.

