Concacaf llevará a Messi sí o sí

Si no es por la vía deportiva, es decir, como campeón de la Concacaf Champions Cup, o con ayudas de los árbitros, como advirtió el Tano Ortiz, será por la administrativa, pero el Inter de Messi estará en el primer gran Mundial de Clubes de la FIFA de 2025 en Estados Unidos. Al tiempo.

Es tan atractivo tener al histórico ‘10’ argentino en la aventura que estrena este formato de competencia de clubes, qué se han abierto puertas si Leo no puede cruzarla desde la cancha. De entrada, Rayados y León ya tienen su boleto, y la regla de FIFA es que no pueden estar dos clubes del mismo país si no son campeones de su Confederación.

Así, si el Monterrey se corona este año, tendrá que ceder un lugar forzoso a otro equipo de MLS, el que esté mejor posicionado en el ranking de la zona, que en este caso es el Philadelphia Unión, irónicamente goleado por Pachuca. Detrás está el Crew de Columbus, reciente verdugo de los Tigres. El Inter no figura, aunque no sorprendería si los directivos de la región podrían inventarse una excusa para moverle. Pero hay otra opción.

La forma de meter al Miami de Messi en la gran competencia es a través del último lugar disponible, es decir, el de algún club anfitrión, como ha sido en las ediciones anteriores del certamen, en todos sus formatos previos. ¿Alguien duda de que ese está reservado para Leo y compañía? Ya sea como justificación de ser campeón de la primera gran League Cup, o porque este es el año del Dragón según el calendario chino, o porque voló la paloma, pero lo van a clavar sí o sí. Poderoso caballero sigue siendo don dinero en nuestro futbol profesión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DE SACRIFICIO Y RENOVACIÓN: ALEXIS Y TOLUCA