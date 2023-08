En tierra de ciegos

El tuerto es rey. Sucede este torneo de Liga MX, que de forma inusual, después de desarrollado el primer tercio de competencia, tiene a líderes que no pueden ser considerados favoritos al título, pues aún con los puntos, carecen de juego sólido o vistoso, del punch que va perfilando las preferencias para la corona. Ese honor apunta a recaer en los protagonistas de siempre en Liguilla, aunque hoy arrastren la cobija de forma inaudita. Este torneo se perfila a que sea ganado por uno de experiencia, que sea el menos malo.

Chivas tiene menos puntos de lo que merece, pero aún así no muestra empaque de campeón, las rotaciones los descomponen y los responsables del brillo como Alexis y el Pocho, se extravían. Da gusto que el Rebaño recupere sangre joven, pero es necesaria la combinación con experiencia en Liguilla.

Juárez y San Luis aportan frescura a la parte alta, ejemplos de la paridad que tiene la Liga MX, donde cualquiera puede tener un chispazo, hasta el burro llegó a tocar la flauta, pero eso no significa que son favoritos, no pueden serlo si están más acostumbrados a pelear por no pagar multas. Pumas respira arriba, aunque tampoco le creemos al traicionar su esencia histórica a complacencia del Rector; sólo la presencia del Turco me hace dudar del potencial.

Abajo, acechan Rayados, Águilas y Tigres en media tabla, con más dudas en su juego que realidades, pero serán de nuevo estos tres, como expertos en Liguilla, los que se terminen perfilando con el título. Los técnicos de Monterrey y América ponen en duda la corona, por lo que desde esta Jornada 6 ya le pongo la fichita al club de la UANL para que ser el menos malo y lograr el bicampeonato.