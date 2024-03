Esta Selección te sigue vendiendo espejitos

Nuestra Selección no se está desmoronando a partir de esta derrota con Estados Unidos; sino que está hecha polvo en el piso hace años, pero han intentado engañarte una y otra vez. Qatar exhibió la crisis y la nueva administración al relevo en la FMF, encabezada por La Bomba Rodríguez, te prometió un cambio. Otra vez, te vendieron espejitos: se regodearon con conquistar una Copa Oro que desdeñó EU, afirmaron que era el resurgimiento, cuando no pasaba de un torpe maquillaje para la decadencia. Tuvo que ser el Team USA una y otra vez en este lustro el que exhiba con claridad el problema. El sol ya no se puede tapar con un dedo.

Mi querido Álvaro López Sordo me recordó en el programa de Marcaje Personal de TV Azteca cuando Bora arribó a EU en los noventa, la pregunta a sus seleccionados: “¿Qué es lo que más quieren?”, a lo que consiguió respuesta unánime: “Ganarle a México”. La US Soccer no sólo desarrolló una Liga profesional y creó talento, que con las políticas migratorias también creció en Europa, sino que antepuso el desarrollo deportivo al negocio. Lo logró, domó a México y lo rebasó. Y no le bastó, ya no es su meta, sino una parada más en la gran carrera.

En el Mundial anterior, la Selección de EU fue la más joven de Qatar (y así llegó más lejos que México); su Federación apostó por la generación que peleará el 2026, el mismo grupo que está humillando al Tri, que en contraste, sigue necesitando como héroe a un portero de 38 años, quien será el primero en la historia con seis Copas del Mundo y esa es justificación para no dar cabida al nuevo talento. Comparación escalofriante.

El principal problema del Tri no es Lozano ni siquiera sus jugadores, sino el sistema podrido en el que se ha estacado el futbol mexicano. Mejor dicho, viciado, un sistema que privilegia la ganancia sobre el crecimiento deportivo. Tenemos una Federación que elige el cambio en sus directivos, emanados del negocio de la televisión, para que sea prioridad seguir hinchando los bolsillos; una que prefiere los contratos jugosos como los de Adidas, a pesar de los ridículos uniformes, o de SUM, al que hay que cumplirle partidos amistosos sin sentido ni beneficio deportivo para darle circo al paisano.

La derrota ante Estados Unidos no hace más que recordarnos que nuestra Selección está atascada en el lodo mientras el vecino sigue avanzando a pasos sólidos y veloces. Aunque urge cambiar la estrategia, apostar por lo deportivo antes que por lo económico, la avaricia de quien dirige a la FMF mantendrá el freno de mano.

