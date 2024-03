Olvidaron que ganar títulos de Concacaf es lo normal

Jaime Lozano y México deben vencer a Estados Unidos la Final de la Nations, porque es obligación de nuestra selección conquistar todo lo que se dispute en Concacaf. Todo y a todos. Esa debe ser la normalidad, no hacer una fiesta del tamaño de un título de Copa del Mundo por ganar otro molero. Es una obligación, lo mínimo que debe hacer el Tri.

Por eso, pensar que el resultado puede condicionar el futuro de esta Selección es un absurdo. Perder la Nations no pondrá en duda el proyecto del Jimmy, no hará que lo despidan y que llamen a Jardine, como quieren los promotores de Televisa, o a Almada, como sugieren desde Pachuca. No pasa nada si se pierde, porque el verdadero parámetro llega hasta el verano con la Copa América.

Con el gran certamen continental que se jugará en Estados Unidos, la segunda casa de México, llega el desafío verdadero de Lozano con esta Selección. Quién piense que Ecuador y Venezuela son un flan, que se esperen a la fase de grupos para que se sorprendan. De Jamaica hay dudas, más después de la exhibición ante EU.

Ganar a EU la Nations League será el pretexto ideal para que la FMF vuelva a montarse una celebración exagerada, con calificaciones desmedidas, casi de candidatos al título del 2026 y que de paso suban otro video tratando de raspar a los que somos críticos. Pero no pasa nada, alzar el título es la normalidad. El reto verdadero es en Copa América.

