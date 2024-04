Fernando Gago, técnico de Chivas, sobre ‘Piojo’ Alvarado: “Lo noto cada día más grande”

El director técnico de Chivas, Fernando Gago, reconoció que tras la anotación del triunfo en el Clásico Tapatío, ve a Roberto Alvarado cada vez mejor, más comprometido y más grande en situaciones de juego, por lo que se encuentra contento y en gran nivel.

"Piojo está teniendo un nivel extraordinario, está disfrutando mucho, lo noto muy contento a pesar de su forma de ser que es divertido, es alegre, cada entrenamiento, cada día está más comprometido, más grande.

"Se le ve cada día más grande en situaciones de juego, ya al principio por ahí no preguntaba, hoy ya pregunta cosas, y eso es lo lindo para un entrenador que Piojo esté teniendo este nivel, y además de todo, que esté creciendo como futbolista", señaló Gago.

Al final, el estratega argentino estableció que no fue 'puro discurso' cuando aseguró que a Chivas le quedaban tres finales por disputar, ya que consiguieron el cierre perfecto que les dio la clasificación de manera directa a la Liguilla.

"Desde mi lado no soy de ver para atrás, sí los resultados y los partidos no fueron buenos, eso está claro, pero no nos desviamos del camino al que queríamos llegar. Sí hubo cambios, hubo cosas, se mejoran, se perfeccionan, las cosas que se hacen bien se tratan de seguir manteniendo, pero a partir de eso no es un discurso de las cinco finales, la verdad, no es un discurso, fue lo que necesitábamos y lo que necesitamos para clasificar, entonces era la verdad de lo que teníamos para hacer”, concluyó.

Una genialidad decidió el clásico: Beñat San José

El director técnico del Atlas, Beñat San José, aseguró que fue una genialidad de Roberto Alvarado lo que definió el partido ante Chivas en el Clásico Tapatío.

“Hemos estado hasta el final. Un gran gol de una genialidad individual decidió el Clasico para ellos. Eso ha sido un poco”, señaló.

Qué decimos gol... ¡Golaaaaaaaaaaaazo el que hizo el piojo! pic.twitter.com/MYsWYnaNas — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 28, 2024

De igual manera, el timonel español indicó que su equipo no ha sido un desastre pese a los malos resultados que mantuvieron a los rojinegros lejos de los primeros puestos del Clausura 2024.

“No es un desastre (Atlas), hemos quedado en deuda con los puntos, una pena no darle los resultados a la afición, este proyecto sigue, los resultados no se pueden dar en cuatro meses”, sentenció.

