Pumas se infectó de la burocracia de la UNAM

La burocracia de la UNAM contagió a Pumas, lo enfermó y lo tiene postrado grave en terapia intensiva. El virus viene de Rectoría. Es un histórico en crisis. Otros clubes con menos prestigio, sin la estirpe auriazul, ya lo rebasaron en protagonismo. Y no es que no exista una cura, es peor el problema: no le interesa a quien debería buscarla.

En la selva de Liga MX cada uno encuentra su lugar: el que debe ser campeón como América, y los que luchan por quitárselo, como Cruz Azul, Toluca o Tigres. Los reyes de la venta de boletos, como Rayados (¡metieron 50 mil en la presentación de Ramos!), y los que apuestan por la juventud, como Pachuca y Necaxa. Los mexicanísimos como Chivas, los van por su historia como León y los comparsas. Y Pumas, que no se encuentra, no se define. Se olvidó de sí.

El síntoma más claro de su amnesia es que ya ni siquiera compite en el Clásico ante América (si es que aún es Clásico). La frustración se convierte en golpes en la tribuna y en gritos de "¡Fuera Lema!", el villano favorito, pero el menos culpable. La responsabilidad es de quien justo tras la humillación en Liguilla por el Monterrey decidió renovarlo hasta 2026 "por ser cuarto general".

Sabíamos que no era el indicado, menos el presidente Luis Raúl González. Los resultados maquillan las carencias, y la de Lema es trágica, no conecta con la grada por su juego aburrido y timorato. ¿Opciones? De sobra y de sangre auriazul: Efraín Juárez, Gonzalo Pineda, Jaime Lozano.

Entonces, ¿qué significa hoy el Club Universidad para quienes dirigen? No es más que una casa de retiro para burócratas de alto rango de la UNAM. Al Rector Lomelí le va y le viene lo que pase en el Olímpico de Ciudad Universitaria.

A Pumas no lo dirigen como grande. Que vayan cerrando la tapa del piano en el escenario principal, ese donde tocan solo los que pelean y conquistan títulos. Que se cambien a poner ritmo de fondo, desde el rincón, en lo oscurito. Se olvidaron del Club Universidad, enfermo por un virus que sale de Rectoría.

