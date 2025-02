Tricampeón, no cualquiera, Pat

PORQUE SE TENÍA QUE DECIR...

Nunca en la Era del Super Bowl de la NFL se coronó un Tricampeón. Nunca. La sorprendente paliza de Filadelfia a Kansas City evitó la hazaña anoche. Ganar tres títulos consecutivos en el deporte profesional moderno es un hito reservado para la élite, y mira que los Chiefs de Patrick Mahomes son el candidato ideal para ese selecto grupo. Pero fallaron.

Por eso, tenemos que dimensionar lo que significa un Tricampeonato en otros deportes profesionales tan competidos, como nuestra Liga MX. Por eso debemos reconocer y no perder la capacidad de asombro con lo logrado por el América, y con lo que sigue trabajando para conquistar.

Al estilo de las Águilas mexicanas, los Jefes también fueron acusados por rivales y aficionados de recibir ayudas de los encargados de impartir justicia en el juego, de los referees, tratando de justificar cómo es que habían alcanzado tantos trofeos en los últimos años. Como ya sucedió con el América cuando perdió finales, Kansas City será recriminado por caer al no tener auxilio de las ‘cebras’, demeritando el trabajo de Filadelfia.

En formatos de competencia deportiva profesional que para definir al campeón mezclan una fase regular para posicionarse y encontrar lugar en la eliminatoria, con una etapa de matar o morir hasta la Gran Final, se vuelve complejísimo encontrar un Tricampeón. Por eso, reconozcamos lo del América, que sigue avanzando ahora por el Tetra, y es favorito para lograrlo.

Necesitamos a un ‘Filadelfia’ en Liga MX que detenga a la dinastía americanista y no son muchos los aspirantes. Me gusta mucho lo de León renovado, pero aún no le veo empaque de campeón, esperemos que nos puedan sorprender al estilo de las Águilas en el Super Bowl LIX.

