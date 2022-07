¿Y los dueños...?

La evolución del Tri lucía imparable.

Con el renacer de nuestras Selecciones a finales del siglo pasado, tras el castigo por los cachirules que nos alejó de Italia 90, a partir del ciclo a EU 94 vinieron las clasificaciones a todos los Mundiales, nueve si contemplamos la automática que viene en 2026; en todas se lograron Octavos de Final y se volvió merecida obsesión el ‘quinto partido’. Además, se gestó el despertar de las juveniles con sendos títulos Sub 17 y el oro olímpico de 2012, más notables participaciones en Sub 20 y algunos torneos con límite de edad. Y por si fuera poco, en el ramo femenil, al fin llegó la creación de una Liga ‘profesional’.

Este camino ha estado plagado de quejas y críticas, de polémica, casi por cualquier cosa, como es costumbre en este país, sin importar si existe razón o argumento. Hoy no es la excepción; sin embargo, en años anteriores llegaron momentos de elogio, de subirse al tren del triunfo con fiesta, como pocas aficiones saben hacer. Hoy eso desapareció.

Hay un factor clave que se ha alejado en nuestros días de las Selecciones y del que se habla poco: los dueños están ausentes como nunca. Ya no se involucran. Aquellos viajes con el Tri de propietarios, o al menos directivos, no se dan; las opiniones en medios sobre lo que debería de pasar en nuestros representativos no se escuchan, ni siquiera al interior de la Asamblea se discuten los planes, sólo se oyen los informes y se perdió la opinión de los empresarios del balón.

Tras cada Mundial, sin alcanzar el objetivo planteado, se acostumbró que los dueños reconocieran lo que se hizo mal y que cerraran filas en torno a la Selección, que se acordara aportar desde cada trinchera. Tras Rusia 2018 ya no pasó, se centraron en lo suyo, en sus negocios futboleros particulares y olvidaron al Tri.

Y no es que la Selección no signifique nada a sus intereses, al contrario, cualquier ingreso que tenga la FMF primero se utiliza para los fines de la propia federación, se reinvierte para seguir avanzando, y el gran restante se reparte entre los propietarios de clubes: derechos de transmisión del Tri, premios de FIFA, acuerdos comerciales, el trato con SUM y cualquier otro es beneficio para los dueños.

Acá encontramos otro pensamiento incongruente que se ha generalizado en la afición y en especialistas que no entienden la dinámica futbolera: “es que sólo les importa el dinero”; es absurdo, contradictorio, pues si le va bien a las Selecciones les va bien a los bolsillos de los propietarios.

Por eso se extraña su ausencia en Selecciones. Criticamos a los visibles, como jugadores, técnicos y directivos, pero falta exigir a los propietarios capaces de dar vuelta a la situación. ¿Dónde está la determinación de los dos más influyentes y dominantes, Azcárraga y Salinas Pliego? ¿Y el aporte de gestores exitosos y ejemplares como Martínez e Irarragorri? ¿El peso de instituciones como Universidad y Cruz Azul, de históricos como Díez y de foráneos experimentados como Gil?

¿Y el poder de FEMSA o CEMEX? ¿La pujanza de los jóvenes como Vergara, Hank o Tinajero?

El ingeniero De Luisa y sus colaboradores son los operadores de la estructura que soporta todas las categorías de Selecciones, pero ante la crisis que viven nuestros representativos es urgente que los dueños vuelvan a meter el hombro para recuperar el camino antes de que sea demasiado tarde. La alerta se prendió, hay que atender el llamado.

