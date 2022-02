Árbitro no reportó 'insultos' de Layún tras ser expulsado

SON MALISIMOS

Dijo Miguel Layún en referencia a los árbitros al momento de ir al vestidor luego de haber sido expulsado en el partido entre América y San Luis. El hecho no fue reportado en la cédula ya que el silbante Adonaí Escobedo no se percató, ya que Layún lo gritó a la cámara que está atrás de la portería al momento de ir abandonando el terreno de juego. La Comisión Disciplinaria tiene la facultad de poder utilizar el video como evidencia para poder sancionar al lateral americanista. El punto de discusión es que decir el “son malísimos” se puede tipificar como un insulto o simplemente una falta de respeto.

EL MEJOR PAGADO

Javier Aguirre es el entrenador mejor pagado en el futbol mexicano, por encima de Miguel Herrera y Santiago Solari que son quienes más se le acercan en la parte económica. El “Vasco” no tenía la intención de regresar a México después de haber descendido con el Leganés de España, sin embargo, la oferta de Rayados fue muy atractiva, un poco más de 5 millones de pesos mensuales libres de polvo y paja, más premios por objetivos. Javier en su carrera se especializó en potenciar equipos modestos como el Osasuna y el Español de Barcelona y hacerlos pelear por cosas importantes. A nivel clubes el mejor equipo que dirigió fue el Atletico de Madrid donde en tres años, su mejor trabajo fue ocupar un cuarto lugar. Con Rayados, Aguirre tiene mejor contrato que el que tuvo con la Selección de Egipto y Atlético de Madrid donde no llegó a las 2 millones de dólares por año y acá supera esa cantidad.

NO SE PUEDE

Jurgen Damm no puede ser registrado por ningún equipo de la Liga MX, ya que el reglamento establece que para poder ser inscrito en un equipo es requisito haber finiquitado su contrato anterior antes del 1 de febrero y en el caso de Damm, el delantero tiene contrato por un año más con el Atlanta United, motivo por el cual no puede ser dado de alta por ningún club en México. Damm no entra en los planes del equipo de Atlanta y por ello pensaron cederlo a algún club de la Liga MX, pero no pudieron acomodarlo antes del 1 de febrero, fecha en que se cerraron los registros normales y ahora para casos especiales hasta el 9 de marzo, se requiere que el jugador sea agente libre, requisito que no cumple Jurgen Damm.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANTONIO CARLOS SANTOS: 'BAÑOS NO TRABAJA PARA EL AMÉRICA, TRABAJA PARA LOS PROMOTORES'