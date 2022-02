Antonio Carlos Santos: 'Baños no trabaja para el América, trabaja para los promotores'

El mal inicio del América ha provocado una lluvia de críticas por parte de analistas e incluso de exjugadores del equipo. Ante los malos resultados obtenidos desde el cierre del torneo anterior, Antonio Carlos Santos, exfutbolista de las Águilas, explotó en contra de Santiago Baños mencionando que no labora para los azulcremas.

"Para mí, Santiago Baños es el que encabeza las contrataciones, él no trabaja para el América, trabaja para los promotores", mencionó la leyenda americanista en entrevista con W Deportes. Y es que el propio exjugador brasileño cuestionó el desempeño de Diego Valdés, quien llegó para este torneo. "Es un jugador que tiene técnica, pero se me hace muy lento sin cambio de ritmo, no es un jugador para el equipo", opinó.

Antonio Carlos Santos respaldó al entrenador de las Águilas tras el mal arranque, mencionando que no se le han dado los resultados pero el exmediocampista lo considera como un buen técnico.

Asimismo el exfutbolista afirmó que a los seguidores del América les gustaría tener un inicio como el torneo pasado a pesar de los cuestionamientos que surgieron en su momento. "Los que nos gusta ver al América en el pedestal, nos gustaría que hubiera empezado la campaña como en el torneo anterior", declaró.

En repetidas ocasiones Antonio Carlos Santos ha expresado que le gustaría que leyendas del club tomen las riendas del equipo, durante la entrevista aseguró que le daría una oportunidad a Cristóbal Ortega. "El presidente de América debe tener liderazgo, que cambie las reglas de disciplina, contratos, refuerzos. Yo le daría oportunidad a Cristóbal Ortega", afirmó el brasileño.

