Cade Cowell, el delantero de la MLS que sigue el Tata

EN LA MIRA

Cade Cowell el delantero del San José de la MLS tiene la doble nacionalidad, ya que su madre es mexicana y está en el radar del cuerpo técnico de la Selección de México que desde hace rato lo sigue con la intención de poderlo llamar, como hicieron en su momento con Araujo, Gómez y Ochoa que tienen pasaporte mexicano y estadounidense. Cowell ya fue llamado a la Selección de Estados Unidos para un amistoso y se deja querer manifestando que no le desagradaría jugar para el país donde nació su madre. A los 18 años, Cowell es considerado uno de los novatos mas prometedores de la MLS y el torneo pasado fue titular en muchos partidos y logró meter cinco goles. El tiempo se acorta y si Martino lo quiere ver, tendría que ser en una Fecha FIFA.

SIN AVANCE

La directiva del Querétaro no ha podido avanzar en el tema de la venta del equipo a pesar de que algunos empresarios como Francisco Javier Orozco se han mostrado interesados. Pase lo que pase en el partido de esta semana, Gallos arrancará el próximo torneo en la parte baja de la tabla de porcentaje, ya sea en lugar 17 y 18. Una franquicia como la de Querétaro sin jugadores ronda los 700 millones de pesos y con la imposibilidad de poder tener público todo el próximo torneo, ya que será hasta marzo del 2023 cuando esa franquicia juegue donde juegue tenga la posibilidad de volver a tener aficionados en sus cotejos de local. Aparte para poder adquirir a Gallos, el interesado tiene que ser aprobado por la Liga MX y comprobar de donde procede el dinero con el que se va a pagar la misma.

NO PREVISTO

El SIID (Sistema Integral de Información Deportiva) es la plataforma en la cual los clubes de Liga MX y Liga de Expansión suben sus alineaciones y de nueva cuenta se confirma que no está adaptado a los reglamentos de cada categoría, ya que en Liga de Expansión se volvió a presentar un caso de un club que excede el número de futbolistas mayores de 23 años permitidos por partido. El año pasado sucedió con Morelia que registró un mayor más que los autorizados y ahora fue Alebrijes de Oaxaca en Liguilla que se confundió ya que registró solo 18 jugadores en lugar de los 21 permitidos por juego y en esa caso se establece que tienen que ser solo siete mayores y no ocho que es para cuando se registran los 21. La Comisión Disciplinaria aplica el reglamento y los de Oaxaca pierden en la mesa el juego que ganaron en el terreno de juego. Increíble un error de este tipo en un club e increíble que la gente de la Liga no haya podido programar el SIID de acuerdo a los reglamentos de cada categoría.

