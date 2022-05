Chicharito y Salcedo, bajo las mismas circunstancias con Tata

MISMO MANEJO

Cuando Carlos 'Titán' Salcedo se reunió con Gerardo Martino para ofrecerle una disculpa por su actitud en la final de la Copa de Oro, el Tata le explicó al defensor que se tenía que formar al final de la fila en la cual ya estaban Montes, Araujo, Moreno, Reyes, Vázquez, Sepúlveda, Cata y Angulo para tener opción de regresar. Por la forma de conducirse del timonel, seguramente en el caso de Javier Hernández será algo parecido y dependerá del Chicharito si acepta formarse atrás de Raúl Jiménez, Funes Mori, Henry Martin, Santiago Giménez, Mudo Aguirre y José Juan Macías. Hasta el momento no hay fecha para la reunión entre entrenador y delantero.

PROMESA

Cuando Fernando Ortiz y Juan Pablo Rodríguez decidieron trabajar juntos hace casi dos años, llegaron al acuerdo que el primero que fuera entrenador de un equipo se llevaría al otro como asistente y por ello el Tano dejó Argentina y se mudó a Guadalajara. Aunque tuvieron algunas ofertas de Liga de Expansión no salió nada atractivo y Ortiz aceptó la Sub 20 de América a donde no pudo llevar al Chato y después cuando lo nombraron interino tampoco pudo colocar a Juan Pablo, sin embargo, en cuanto lo ratificaron para el torneo venidero, la primera condición es que le permitieran integrar al Chato Rodríguez como su primer asistente. La relación entre Ortiz y Rodríguez nació cuando fueron compañeros como futbolistas en el Santos Laguna.

BORRADOS

César Ramos, Karen Díaz, Alberto Morín, Andrés Hernández fueron elegidos por FIFA para estar en Qatar 2022, sin embargo, la Comisión de Arbitraje decidió borrarlos de la gran final y al único que designó fue al Cantante Guerrero como cuarto árbitro, cuando Fernando asistirá a la Copa del Mundo como oficial del VAR. Los silbantess mexicanos que estarán en Qatar, el lunes estarán viajando a Asunción, Paraguay para empezar con los trabajos previos al próximo Mundial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SCOPONI, EL ESPÍA DEL TATA PARA ANALIZAR RIVALES DEL TRI