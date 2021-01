Clubes de Liga MX, dispuestos a todo con tal de no parar el torneo

CIERRAN FILAS

No parar el torneo es por ahora el objetivo de los 18 clubes de la Liga MX, ya que saben que en caso de hacerlo sería muy difícil poder rearrancarlo en corto tiempo, ya que al parar las actividades no se podría cobrar dinero de patrocinios y de derechos de televisión, y hoy día es de lo que prácticamente viven los equipos. Ante el incremento de casos, los dirigentes de clubes están conscientes de que en cualquier momento les podría llegar la situación de prescindir de jugadores importantes por uno o dos partidos y todos están dispuestos a eso y a reprogramar juegos con la intención de que no se pare el torneo.

ATRAPADOS

En el mundo entero, y de acuerdo a las reglas de FIFA, las jugadas de mano como la que pasó en el Monterrey vs América se marcan como penalti, ya que así lo establece el reglamento, sin embargo, en México en junio del año pasado se hizo una interpretación errónea de esas jugadas.

Durante la presentación que Arturo Brizio hizo ante todos los equipos de Liga MX, se puso esa jugada y se dijo que no se tendría que marcar como penal, por ello el dirigente tuvo que salir a cuestionar públicamente a Pérez Durán por marcar la pena máxima, a pesar de que todos los especialistas arbitrales, incluido su hermano Eduardo Brizio, señalaron que de acuerdo a lo que dice la regla el penalti está bien marcado. En este torneo se tendrá que seguir marcando así como les dijo Brizio a los equipos a pesar de que vaya contra la regla y ya en junio se podrá hacer la corrección.

LO QUIEREN

El año pasado el Cruz Azul pagó 5 millones de dólares al Racing por los servicios de Pol Fernández. Ahora el Racing lo quiere de regreso, sin embargo, lo pretenden a préstamo y con una opción de compra menor a a cifra en la que ellos lo vendieron. Los cementeros están dispuestos a negociar a Pol, siempre y cuando los argentinos se comprometan a pagar 4 millones de dólares. El jugador desde hace semanas entrena con Cruz Azul, pero no han completado su registro en la Liga MX, ya que los dirigentes saben que existe la posibilidad de negociarlo en el mercado de Argentina, donde el futbolista tiene buen cartel.

