¿Cómo fue la reunión en la que Amaury ratificó a Peláez?

SE QUEDA

Todos los martes el comité deportivo de Chivas se reúne con el dueño de la institución, Amaury Vergara para analizar la marcha del equipo y en la reunión de esta semana, el propietario fue contundente ante su gente para informarles que pase lo que pase Ricardo Peláez seguirá siendo el director deportivo del Rebaño y les notificó que el dirigente cuenta con todo su respaldo para elaborar el nuevo proyecto. Amaury les dijo que es el momento de cerrar filas y que Chivas necesita estabilidad y confianza y que Peláez Linares la va a tener para diseñar el plantel y cuerpo técnico. En esa junta también estuvieron Víctor Manuel Vucetich, Marcelo Michel Leaño, Mariano Varela y Nelly Simón, así como el propio Peláez.

SERÁ VALORADO

En el caso del entrenador Víctor Manuel Vucetich, Amaury Vergara le manifestó al timonel que al final del torneo se hará una valoración con base en los resultados obtenidos que no son buenos hasta ahora y entonces se tomará la decisión de darle o no continuidad, situación en la que el timonel estuvo de acuerdo. El dueño de Chivas le agradeció al entrenador su profesionalismo y le indicó que no quiere dejarse llevar por la calentura de los resultados ya que pretende ser un dueño mucho más pensante que visceral. Del tema económico o del posible finiquito del estratega no se habló nada.

TEMA CENTRAL

En la reunión Amaury Vergara preguntó directamente a Víctor Manuel Vucetich primero y después a Ricardo Peláez sobre si el vestidor verdaderamente está dividido y la respuesta de los dos fue en el sentido negativo. Le indicaron al propietario que los problemas del vestuario son de personalidad, mentalidad y actitud de algunos jugadores, pero que ellos como responsables del plantel no sienten que el plantel esté dividido. Vergara se mostró preocupado por la situación del vestuario y la actitud de algunos futbolistas y le solicitó a los encargados que traten de solucionar el tema a la brevedad posible.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿ASCENSO Y DESCENSO ANTES DE LO PREVISTO?