Covid, única razón para reprogramar juegos en Liga MX

NO SE PUEDE

El reglamento de competencia para el torneo que está por iniciar señala que no se pueden reprogramar partidos en las tres primeras fechas, para que ningún club empiece a argumentar que por convocatorias de seleccionados pretenderán mover sus juegos. En la reunión virtual de dueños de hace unas semanas todos los propietarios estuvieron de acuerdo en esa decisión y dejaron en claro que el único argumento para poder reprogramar un juego dentro de las tres primeras fechas es a causa de casos de Covid. Hay que recordar que las tres primeras jornadas se jugarán sin seleccionados a causa de la Copa Oro y de los Juegos Olímpicos, y por ello se puso esa cláusula que todos aprobaron.

MODIFICACIÓN

Más del 80 por ciento de las tarjetas amarillas en la Liga MX se producen por reclamos o por desaprobar decisiones arbitrales, por eso se determinó hacer un cambio importante para el torneo venidero, el cual consiste en que ya no se borrarán los cartones por ningún motivo y el jugador que acumule cinco será sancionado. Anteriormente por cada dos partidos que no se recibía tarjeta se borraba una de las acumuladas, lo cual generaba que al final del torneo solamente se sancionaba a cuatro o cinco futbolistas en toda la competencia por ese rubro. A partir de ahora no se borran y al acumular cinco se aplica un partido de castigo.

SE AGOTA

Hace dos semanas se dijo que sería a finales de junio cuando se definiría el caso del equipo 18 en Liga de Expansión y ya se terminó junio y no hay información oficial. Se sabe que ese lugar es para un equipo de la Segunda División y que Irapuato está en el proceso de certificación desde hace tiempo, pero no le dan luz verde. El tema es sencillo, si no son los freseros, no será nadie de la Segunda ya que el cuadro Campeón es el mejor estructurado de esa categoría. Irapuato sigue esperando, el equipo no ha iniciado pretemporada hasta esperar confirmación y ya varios jugadores se les fueron a otros clubes ante tanta incertidumbre.

