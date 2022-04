Cristante ya puso su renuncia sobre la mesa de Querétaro

INCIERTO

Ante la falta de ofertas concretas para la venta de la franquicia, el Querétaro no tiene nada claro en torno al próximo torneo. Ante tal situación el técnico Hernán Cristante le informó al dirigente José Antonio Núñez que aunque tiene contrato por un torneo más, pone su renuncia sobre la mesa para que la directiva no tenga problema en caso de que tengan que vender la franquicia o mudarse de ciudad. Gallos tiene la obligación de vender el equipo antes de marzo y por ello han buscado a empresarios interesados, pero no han logrado avanzar mucho. En caso de que el equipo no se venda, antes de la fecha estipulada, el club sería intervenido por la Federación para tratar de venderlo a la brevedad posible.

FECHAS

El 1 de julio arrancará el próximo torneo, con la intención de terminarlo en 6 de noviembre y que de esa forma el cuerpo técnico de la Selección tenga 16 días para poder trabajar antes de debutar en Qatar 2022. La mayor parte de ligas del mundo van a terminar sus campeonatos el 13 de noviembre, con lo cual las selecciones mundialistas tendrán solamente una semana de trabajo, por ello en México se decidió iniciar antes para terminar el 6 de noviembre. El partido por el Campeón de Campeones entre el Atlas y el club que resulte campeón en el presente torneo se llevará a cabo el sábado 25 de junio en Los Angeles, California.

A ESPERAR

En los últimos años el campeón de Segunda División no ha podido ascender ni a Primera A, ni a Liga de Expansión por el tema de certificación y en las próximas semanas se volverá vivir la misma novela para ver si el jerarca de Liga Premier puede subir. Durango tiene medio boleto ya que fue campeón del torneo anterior y en cuanto al aforo del estadio no tienen problema, ya que el Francisco Zarco tiene capacidad para 24 mil aficionados, faltará por comprobar el tema económico y de infraestructura. La Segunda este fin de semana tiene los juegos de Vuelta de Cuartos de Final, donde los mejor colocados como Inter Playa del Carmen, Tritones de Vallarta, Durango y Mazorqueros de Guzmán tiene ligera ventaja.

