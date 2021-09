Diego Lainez no estará con el Tri en eliminatoria de octubre

Diego Lainez no ha podido jugar con el Real Betis en el presente torneo a causa de la lesión que tuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio. El zurdo hace unas semanas se reintegró al cuadro español, pero todavía no puede trabajar al parejo de sus compañeros y, por ende, ni siquiera ha sido tomado en cuenta por el entrenador para poder estar en la banca. Ante tal situación, es un hecho que Lainez no estará en la convocatoria de México para enfrentar los partidos eliminatorios de octubre.

NÚMEROS

En ocho jornadas completas y sin contar los partidos de jueves y viernes, ya de la fecha 9, en la Liga MX se han anotado un total de 165 goles, para un promedio de 2.3 anotaciones por partido. De esos 165 tantos, 77 se han convertido en el primer tiempo y 88 en el segundo.

De los 165, 28 han sido de tiro penal, 4 autogoles y solamente dos tantos se han convertido en tiros libres, un rubro donde en el futbol mexicano se convierte muy poco. 91 tantos han sido anotados por los clubes locales y 74 de visitante. Como siempre, hay rubros donde los números dicen poco y hay otros donde reflejan situaciones muy claras.

SE FUE

La derrota ante Leones Negros de tres por cero y el hecho de que el Tapatío se haya ubicado en el último lugar de la tabla general fue la gota que derramó el vaso para que la directiva del cuadro filial de Chivas haya decidido darle las gracias a Alberto Coyote.

Tapatío está formado por los mejores prospectos de la cantera rojiblanca y se pensó desde la dirigencia que trabajando con la metodología del Barcelona se podrían conseguir cosas buenas y sobre todo avanzar en la formación de los jugadores, por ello algunos fueron enviados al arranque del torneo con el primer equipo, donde luego de tres semanas lo retornaron, ya que el cuerpo técnico de Chivas consideró que están muy 'verdes' los jóvenes. Coyote fue despedido como entrenador y será reubicado en algún otro proyecto dentro de la institución.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OMAR GOVEA, RELEGADO AL EQUIPO B DEL ZULTE WAREGEM POR INDISCIPLINA