Falsificado

Jesús Dueñas renunció a un contrato de 18 meses con Tigres para firmar uno por tres años con Bravos de Juárez; sin embargo, al término del primer año le informaron que no entraba en planes y no le permitieron entrenar. Cuando el jugador les informó que tenía contrato por tres años, la directiva de Bravos le mostró un contrato solamente por un año, que fue con el cual se registró en la Liga MX. El jugador pudo obtener una copia del contrato que está en la Liga MX, el cual no tiene firmas al calce, sino que son digitales, mientras que el contrato que tiene Dueñas por tres años está rubricado al calce por el propio jugador y por Rodrigo Cuarón Fernández por parte de Bravos

RUTA LEGAL

Con los dos documentos en la mano, los abogados de Dueñas se presentaron al TAS para presentar una demanda, pero el organismo les informó que en primera instancia el tema se tiene que llevar a cabo en la Comisión de Controversias de la Femexfut y ya cuando haya un fallo, el jugador estará en su derecho de recurrir al TAS si así lo desea. La defensa del jugador ya presentó su denuncia ante Controversias anexando los dos contratos, con el que la directiva lo registró ante la Liga y que tiene el sello del organismo y el de tres años que tiene las firmas al calce de jugador y de directivo de Bravos.

APARECIÓ

Dueñas inició su batalla legal entrenando por separado, cuando llegó la oferta de Cruz Azul para integrarse y cuando estaba con los cementeros, la gente de Bravos le manifestó que había aparecido el otro contrato, el de duración de tres años, en el cual por cierto establece que si el jugador por algún motivo no cumple el compromiso de los tres años, tiene la obligación de pagar al club 5 millones de dólares. Será la Comisión de Controversias la encargada de definir el caso.

