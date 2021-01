Futuro de Copa MX dependerá de la Liga de Norteamérica

DETENIDO

Mientras no se decida el tema de la Liga de Norteamérica, no se tomará una decisión en torno al Torneo de Copa. Hay clubes que pretenden que siga la Copa, ya que manifiestan que es una buena oportunidad para darle juego a los jóvenes, y otros consideran que no deja nada bueno y que se tendría que terminar.

Enrique Bonilla trabaja con la gente de la MLS para poder aterrizar el proyecto entre clubes mexicanos y de Estados Unidos y de ello dependerá el futuro del Torneo de Copa. En las mismas se encuentra la posibilidad de retornar a la Copa Libertadores en 2022, ya que también depende del formato y los tiempos de la Liga Norteamericana.

DOS MICROCICLOS

Al conocerse oficialmente la fecha del Preolímpico de Concacaf, el cuerpo técnico de la Selección de México le solicitó a la Dirección de Selecciones la posibilidad de hacer dos microciclos para trabajar específicamente de cara al torneo.

El tema no está sencillo por lo apretado del calendario y porque algunos juegos de Tigres se tienen que mover, sin embargo, hay la promesa de Gerardo Torrado de poder conseguir dos espacios de domingo a miércoles para que Jaime Lozano pueda trabajar y elegir a los 18 jugadores que van a buscar el boleto a los Olímpicos.

UN DÍA MÁS

Ante la problemática que tiene Concacaf de que no alcanzan las Fechas FIFA para desarrollar el Octagonal que definirá los tres boletos al Mundial 2022, la FIFA ha decidido agregar un día más a las ventanas que hasta ahora son de diez días, y a partir de septiembre serán de once días, con la intención de que en Concacaf se puedan jugar tres partidos por Fecha FIFA y de esa forma poder desahogar los 14 encuentros que tiene que jugar cada una de las ocho selecciones.

La medida no ha caído nada bien en los clubes, ya que ahora los jugadores les llegarán un día más tarde, pero es la única forma que tiene el organismo para poder sacar adelante el Octagonal que está programado para iniciar en septiembre del presente año.

