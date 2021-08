Guillermo Almada, en la órbita de la Selección Uruguaya

DE MODA

El gran trabajo realizado por Guillermo Almada en Santos ha puesto de moda el mercado uruguayo para el futbol mexicano. Siguiendo ese modelo Pachuca trajo a Pezzolano, después Atlético de San Luis a Rocco y ahora a Méndez, y recientemente Querétaro contrató a Leo Ramos. Ojo que entre Almada y el resto hay diferencia. El estratega lagunero desde hace rato está en la órbita de la Asociación Uruguaya de Futbol como posible substituto de Oscar Tabárez en la dirección técnica de la Selección de Uruguay cuando el Maestro decida dar un paso al costado.

SIN DERECHO

Luego de lo que pasó con Deportivo Tepatilán, que no pudo cobrar el premio por ser Campeón de Liga de Expansión, los otros cuatro clubes que se encuentran en el mismo status que los alteños ya fueron informados que en caso de campeonar no tendrán derecho al dinero que se ofrece como recompensa y tendrán que conformarse con cambiar de categoría y dejar de ser invitados para convertirse en participantes, con la esperanza de poder ascender cuando se reactive esa posibilidad. Raya2 de Monterrey, Coyotes de Tlaxcala, Pumas Tabasco y Tapatío son los equipos que no pueden acceder al premio económico.

NO CONVOCADO

Diego Lainez se acaba de reincorporar al Betis luego de la lesión que sufrió en Tokio 2020 y por ello los españoles informaron a la Dirección de Selecciones Nacionales que el zurdo todavía no está en condiciones de ser tomado en cuenta, motivo por el cual Gerardo 'Tata' Martino no podrá contar con el jugador para los partidos eliminatorios ante Jamaica, Costa Rica y Panamá. En la posición de Lainez el timonel tiene en la mira a Efraín Alvarez del Galaxy de Los Angeles, a quien ya ha convocado en un par de ocasiones a la Selección Mayor.

