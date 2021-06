Jimmy Lozano, sin restricciones por la Copa Oro

REAL PRIORIDAD

Jaime Lozano podrá disponer de los menores de 24 años que quiera echar mano para los Juegos Olímpicos, con excepción de Edson Álvarez, que desde un principio no fue cedido por el Ajax de Holanda. Gerardo 'Tata' Martino no tiene contemplado en primera instancia para la Copa Oro a ninguno de los menores que estuvieron con Lozano en la preparación o en el Preolímpico, de tal forma elementos como Jorge Sánchez, César Montes, Gerardo Arteaga, Carlos Rodríguez, Sebastián Córdova, Roberto Alvarado, Alexis Vega, José Juan Macías y Uriel Antuna estarán a disposición de Jaime Lozano en el entendido de que los que no sean convocados para Juegos Olímpicos podrían tener un lugar para la Copa Oro. Esta misma semana platicarán al respecto Jaime Lozano y Gerardo Martino.

ALTERNATIVAS

Para suplir a Jorge Sánchez en caso de que el americanista sea llamado a Olímpicos, el Tata Martino piensa en primera instancia en el regreso de Fernando Navarro. En el caso de Gerado Arteaga, que por ahora es el suplente de Gallardo, ese lugar lo podría ocupar Kevin Álvarez de Pachuca, a quien desde hace tiempo se le da seguimiento. En la posición de Charly Rodríguez dependerá de a quién lleva Jaime Lozano para saber quien podría ir a Copa Oro, ya que si queda fuera Alan Cervantes o Fernando Beltrán cualquiera de ellos podría tener opción. Una posición complicada es la de Diego Lainez o Sebastián Cordova, ya que la opción del Piojo Alvarado también es seleccionable para Tokio, por ello se piensa en Efraín Alvarez, el volante del Gálaxy, quien ya fue convocado en algún momento. El resto dependerá de quiénes sean los tres refuerzos mayores.

PELIGROSO

Los árbitros tienen prohibido por la Comisión pitar partidos amateurs o llaneros, y fue uno de los motivos por los cuales despidieron a Adalid Maganda, por ello sorprende que la Comisión de Arbitraje haya dado permiso para que César Ramos pitara en un torneo amateur en Atlanta, Eric Yair Miranda una Final amateur en Irapuato, y Juan Andrés Esquivel un juego de ese corte en Sinaloa. El que la Comisión les de permiso de 'ranchear' no le quita lo peligroso a ese tipo de situaciones. Ya se sentó el precedente de que se dan permisos y al rato al que pida chance tendrán que darle, ni modo que unos sí y otros no.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRI FEMENIL ES GOLEADO POR JAPÓN EN AMISTOSO.