JJ, hasta la próxima semana con Chivas

Todo indica que será hasta la próxima semana cuando José Juan Macías pueda estar en condiciones de salir a la banca con Chivas, ya que el cuerpo técnico no quiere correr ningún riesgo con el delantero que ha sufrido mucho con un tema muscular en las últimas semanas.

Se había pensando en primera instancia que el delantero pudiera estar en la banca en el partido de mañana contra Tigres, sin embargo, se decidió que lo mejor es no acelerar el proceso y que sea hasta la próxima semana cuando visiten al León el momento de que Macías pueda ser tomado en cuenta para poder jugar algunos minutos.

ANTECEDENTE

Ante los problemas que tenía la Cooperativa con la situación de Billy Álvarez, el gobierno federal decidió nombrar al consejero presidencial y a Julio Scherer Ibarra como el enlace con el Cruz Azul; el político recurrió a su amigo Álvaro Dávila para que le ayudara en en el tema deportivo. Dávila se había retirado luego de su paso por Morelia, por ello su gente como Héctor Lara y Gabriel Saucedo ya estaban en Bravos de Juárez con “Tato” Noriega. Dávila Alanís los recuperó para integrarlos al cuadro cementero y hacer una estructura que estuviera al frente del equipo en la parte deportiva y administrativa.

SIN FUERZA

Desde el fin de año, Álvaro Dávila perdió fuerza con la salida de Julio Scherer del gobierno federal, ya que dejó de ser consejero y a partir de ahí ya no tuvo fuerza en la Cooperativa. En enero les ganó el tiempo a los dirigentes de la agrupación cementera y no pudieron hacer a Dávila a un un lado en ese momento, ya que el dirigente traía el tema de los refuerzos y apenas la semana pasada logró cerrar el último con la incorporación del paraguayo Ángel Romero. A nivel Cooperativa, Álvaro ya no tenía poder y por ese motivo se dio la salida del dirigente.

