Johan Vásquez no tiene seguro su lugar para Qatar 2022

NO CONSIDERADO

Por segunda convocatoria consecutiva Johan Vásquez no tuvo minutos con la Selección Nacional. En la Fecha FIFA anterior el sonorense tampoco fue tomado en cuenta para los duelos ante Uruguay y Ecuador y fue liberado para que buscara equipo en Italia ya que el Genoa acababa de descender. De nueva cuenta fue Ilamado para los partidos contra Perú y Colombia, sin embargo, fue el único de los europeos que no tuvo un solo minuto. La no actividad combinada con el llamado de Jesús Ángulo dan a entender que Vásquez no tiene seguro su lugar para Qatar 2022. En el Cremonese Johan ha perdido la titularidad y juega poco en las recientes jornadas.

ANÁLISIS

Hasta antes del segundo tiempo ante Colombia, el cuerpo técnico de Selección tenía claro que el suplente de Jorge Sánchez en el lateral derecho era Kevin Álvarez, sin embargo, lo sucedido en la parte complementaria será digno de análisis ya que el jugador de Pachuca sufre mucho en la fase defensiva y cuando un partido entra en ese escenario se le complica. En esa posición no hay muchas opciones, si acaso Julián Araujo del Gálaxy que tiene los mismos problemas que Kevin, eficiente en ataque, pero le cuesta la parte defensiva.

APRENDIERON

A diferencia de lo que sucedió el torneo pasado cuando la cancha de Chivas quedó dañada a causa de un concierto musical, ahora tomaron medidas y el césped del Akron no resultó tan dañado por concierto del Grupo Firme de la semana pasada. Chivas busca pasar a la recalificación dentro de los primeros ocho y ser local, por ello era fundamental cuidar la cancha.

El jueves ahí jugó el Tapatío contra Mérida y aunque tiene algunas secuelas, nada que ver con lo del torneo pasado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS GUARDARÁ A FUNES MORI HASTA LA LIGUILLA