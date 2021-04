Liga MX respetará no ascenso ni descenso mínimo hasta 2023

SE RESPETARÁ

En las próximas semanas se llevará a cabo la Reunión de Dueños, donde se acordará respetar el acuerdo que hicieron el año pasado para que por lo menos hasta el 2023 no haya descenso ni ascenso directo, considerando que es la única forma en que se puede atraer a nuevos inversionistas, tal y como sucedió con el caso del Necaxa donde los empresarios decidieron invertir en los de Aguascalientes al saber que no hay riesgo de que se pierda o devalúe lo invertido con un posible descenso deportivo. En las reuniones que ha tenido Mikel Arriola con los dirigentes de clubes de Liga de Expansión le han manifestado la inquietud de que el ascenso se pueda activar antes de lo acordado, lo cual parece complicado ya que la Asamblea de Dueños el año pasado decidió que sea hasta el 2023.

ESTÁN ABIERTOS

El que no haya ascenso de Liga de Expansión no significa que no se pueda incrementar el número de equipos en el Máximo Circuito, ya que desde hace tiempo las puertas están abiertas para poder crecer a 20 equipos, siempre y cuando haya interesados que puedan llenar los requisitos. Por el momento nadie se ha acercado con una propuesta seria a la Liga MX para poder acceder a uno de los dos lugares que están en venta desde hace tiempo. El primer gran requisito es que quien quiera comprar un espacio en Primera División tendrá que ser certificado y demostrar la procedencia del dinero con la que se pagará la franquicia y con la que se operará al equipo.

NO LE VA A ALCANZAR

Cuando Alfonso Sosa se arregló para dirigir a Bravos durante los siete partidos que le restaban al torneo, el compromiso de la directiva fronteriza fue en el sentido de que si el nuevo técnico ganaba por lo menos 10 de los 21 puntos en disputa, la renovación para el torneo venidero se daría en forma automática, lo cual ya no podrá ocurrir, toda vez que Sosa de los cinco encuentros dirigidos solamente ganó uno y perdió cuatro. Con dos juegos por delante, visitar a Querétaro y recibir a Toluca, el entrenador solamente podría aspirar a ganar nueve unidades y no poder llegar a la renovación automática y quedar en manos de la directiva, que podría prescindir del timonel sin necesidad de finiquito.

