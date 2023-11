Limpia total

Iván Alonso tiene la libertad absoluta para hacer los cambios que considere necesarios en la estructura cementera. Ya se fue Óscar Pérez y le seguirá Jaime Ordiales, quien se desempeñaba como asesor del presidente Víctor Velázquez.

El uruguayo está analizando todas las áreas y se adelanta que también en fuerzas básicas habrá ajustes importantes porque la intención del nuevo dirigente es la de colocar gente de su confianza en esos puestos.

NO PUDIERON

Cuadrar un reglamento para dos categorías diferentes y que convivan en una sola no fue posible y será hasta julio cuando arranque la Liga de Expansión Sub 23.

Se había anunciado que sería en enero cuando iniciaría, y que para ello habría reuniones para armar el reglamento, pero no fue posible y los clubes tanto Sub 23 como de la Liga de Expansión ya fueron informados de que no se podrá arrancar como se había planeado.

Esperan en los próximos meses poder trabajar en todos los temas pendientes y, por lo tanto, Sub 23 como Expansión seguirán de la misma forma que en el presente torneo.

PARA LA VUELTA

César Ramos, Víctor Cáceres, Adonai Escobedo y el ‘Cantante’ Fernando Guerrero no fueron designados para los juegos de Ida de Cuartos de Final, lo que significa que serán los encargados de pitar los cotejos de Vuelta.

Para los de Ida no fue considerado Enrique Santander, que desde hace tiempo viene arrastrando una lesión en la cadera que no lo permite moverse al 100 por ciento. Otra sorpresa es que Diego Montaño, a pesar del gafete internacional, no fue tomado en cuenta para los juegos más importantes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NO LO COMPRAN