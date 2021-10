Los 3 eventos que 'vetaron' al Chicharito del Tri

DETONANTE

El brunch de Nueva York, lo sucedido en Morristown, Nueva Jersey, y San Antonio, Texas, en la previa contra Argentina fueron el detonante para que Gerardo Martino tomara la decisión de no volver a convocar a Javier 'Chicharito' Hernández a la Selección Nacional.

Ya pasaron dos años de aquella situación y en ningún momento el delantero del Galaxy ha buscado al entrenador nacional para tratar de aclarar las cosas, por ello el timonel tomó la decisión de no volver a llamar al goleador, ya que el estratega no está de acuerdo con algunas actitudes del goleador. El tema no es futbolístico.

AVANZADAS

Se encuentran las negociaciones entre SUM y la Dirección de Selecciones para llegar a un acuerdo en torno a los partidos que no se podrán cumplir por el tema de la pandemia, y a partir del próximo año regresar al escenario de jugar cinco encuentros amistosos por año en Estados Unidos, tal y como lo establece el reglamento.

Al no haber jugado en 2020 ningún cotejo en USA, el panorama se apretó al grado de deber 10 juegos entre los del 20 y los del 21, por ello se metieron con 'calzador' el juego de ayer contra Ecuador y el de diciembre ante Chile. Aparte de negociar con SUM esos duelos que no se podrán celebrar, también hay que arreglar con la Federación de Estados Unidos, a la cual se le deben dos encuentros, ya que para que ellos otorguen el permiso para jugar en USA es necesario otorgarles un partido cada año en la ciudad que ellos elijan.

EL MÁS CARO

No calificar al Repechaje o Liguilla podría significar un gran fracaso para Santos Laguna, ya que el actual plantel del cuadro de Torreón es el mas caro de toda su historia, nunca a una directiva lagunera le había costado tanto por mes un plantel como el actual. Ni siquiera aquel de Oswaldo y de Jared, al principio de Grupo Orlegi, se le empareja al actual. Brian Lozano, Diego Valdés, Matheus Doria, Fernando Gorriarán, Juan Otero, Alessio Da Cruz, Andrés Ibargüen y Ayrton Preciado son jugadores caros que disparan el costo de la nómina de forma importante.

