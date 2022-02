Nuevo DT de San Luis prefirió al equipo que el Mundial

RETO

A pesar de tener un lugar asegurado dentro del cuerpo técnico de Brasil para el Mundial Qatar 2022, André Jardine aceptó la invitación de San Luis para convertirse en el estratega de los potosinos. Jardine fue el timonel de la Verdeamarela en Tokio 2020 y ganaron la medalla de oro; después de integró al equipo de trabajo de Tite con la Selección Mayor de Brasil, donde todavía colaboró el martes pasado que vencieron a Paraguay. Jardine vendrá con asistente técnico, preparador físico y un analista y aceptó que en su equipo de trabajo se puedan integrar Rafael Fernández y Omar Tena como asistente y preparador físico de la institución.

BORRADOS

A pesar de que en las últimas semanas tanto Erick Gutiérrez como Johan Vásquez fueron titulares con el PSV y el Genoa, respectivamente, Gerardo ‘Tata’ Martino decidió no utilizarlos ningún minuto en la reciente Fecha FIFA y los dos regresaron a Holanda e Italia sin haber jugado. Llama la atención el caso de Gutiérrez Galaviz, quien durante mucho tiempo era llamado en forma constante y jugaba con Selección a pesar de no tener regularidad con PSV, sin embargo, el técnico nacional dejó de llamarlo y ahora que lo citó, no lo tomó en cuenta. En el caso de Johan Vásquez, y a pesar de la suspensión de Moreno, el “Tata” prefirió habilitar como central por izquierda a Araujo antes que poner al defensor del Genoa.

REQUISITOS

Con los registros cerrado, cada club puede hacer un máximo de dos incorporaciones antes del 9 de marzo, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento. El primero de ellos es haber terminado contrato antes del 1 de febrero, por ello Toluca un día antes liberó al “Pollo” Saldívar para que el portero se puede acomodar reglamentariamente en otro club. El segundo requisito es que tiene que ser registrado con un número del 1 al 40, siempre y cuando el club tenga alguno disponible en ese rango. Con el primer requisito se cierra la posibilidad de que un futbolista que hoy esté inscrito en la Liga MX pueda ser negociado a otro club. Esta adecuación a la regla favorece a los extranjeros o a los que se quedaron sin equipo desde el torneo anterior o casos como los de Van Rankin o Jurgen Damm, que provienen de la MLS.

