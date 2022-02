Pibe Valderrama, en amistoso de leyendas en Veracruz

FIESTA

La que se vivirá este sábado por la tarde en el Estadio de beisbol, Beto Ávila de Veracruz, donde se llevará a cabo un partido de leyendas del Veracruz, reforzadas con el ‘Pibe’ Carlos Valderrama contra Leyendas del América.

Se escogió el parque de beisbol, ya que el “Pirata” Fuente no se encuentra en condiciones. Por parte de los Tiburones, aparte del “Pibe”, estarán entre otros: Tressor Moreno, Jorge Comas, González China, “Pony” Ruiz y Héctor Mancilla, “Lorito” Jiménez y Lucas Ayala. Del lado de las Águilas alinearán “Zague”, Navia, García Aspe, Fabián Estay, Germán Villa e Isaac Terrazas.

REPROBADOS

El Cuaderno de Cargos enviado el jueves pasado a los Clubes de Expansión establece que uno de los requisitos básicos para poder presentar la solicitud es tener un estadio con más de 20 mil butacas comprobadas, lo cual pone a temblar a clubes como Tepatitlán,, Correcaminos, Alebrijes, Cimarrones y Tlaxcala, cuyos inmuebles no cubren ese requisito.

En las charlas informales se les había dicho a los equipos que se podría dar un tiempo de espera para poder llegar a esos aforos, empero, en el documento enviado ayer a todos los participantes, se establece que la capacidad mínima es de 20 mil asientos comprobados. Hay inmuebles como el de Celaya y el de Zacatecas que tendrán que comprobar su real capacidad.

Hay que recordar que los clubes que son filiales no podrán ascender, son los casos de Tampico, Dorados, Tapatío, Pumas Tabasco y Raya2. Si a los cinco les sumamos, los que no cubren con el aforo, la baraja de opciones para aprobar la certificación se va reduciendo notablemente.

EXPERIMENTADOS FRACASADOS

Tratando de mejorar el rendimiento, la Comisión de Arbitraje decidió, para el presente torneo, descender de categoría a los silbantes, Alan Morales, Alejandro Funk, Juan Andrés Esquivel y Edgar Ulises Rangel, buscando que en una categoría menor pudieran resurgir, sin embargo, ha sido al contrario, y los más grandes escándalos del torneo los han generado precisamente los descendidos.

Alan Morales marcó un penalti increíble en el Leones Negros vs Atlante. Juan Andrés Esquivel en un partido recién pidió a los equipos que pararan un poco el ritmo, ya que estaba cansado y el jueves pasado, Alejandro Funk, en el Atlante vs Pumas Tabasco, fue empujado por Ramiro Costa de Atlante al momento de que el nazareno le mostró la segunda amarilla. Es evidente que el experimento no ha funcionado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA DE EXPANSIÓN: ¿CUÁLES SON LOS SEIS PUNTOS QUE DEBERÁN CUMPLIR PARA ASCENDER A LIGA MX?