¿Por qué la directiva de Chivas está molesta con el Tri?

MALESTAR

A principio de semana, el director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez se comunicó con el nuevo director de Selecciones Nacionales, Jaime Ordiales con la intención de solicitar que a Alexis Vega no lo pusieran a jugar más de 60 minutos contra Paraguay, toda vez que el delantero arrastra una fatiga muscular desde hace semanas donde no na tenido descanso. Ordiales le manifestó a Peláez que tocaría el tema con el cuerpo técnico. El resultado fue que Alexis Vega jugó los 90 minutos ante los paraguayos, lo cual generó molestia en la directiva de Chivas ya que consideraron que no se atendió su petición.

SIN GENTE

Jaime Ordiales prácticamente llegó solo a la Dirección de Selecciones Nacionales y será hasta después del Mundial cuando el nuevo dirigente integre a personas de su confianza al proyecto. Por ahora el nuevo directivo se moverá con el personal que ya está dentro de la estructura de Selecciones Nacionales, pero a partir de enero habría cambios importantes con gente de toda la confianza de Jaime, con la cual inclusive, Ordiales ya habló para que se vayan preparando.

SEGUIMIENTO

Norberto Scoponni es el designado por Gerardo Martino para darle seguimiento a Polonia, por ello el “Gringo” viajará en las próximas semanas a territorio polaco para estar presente el 22 de septiembre cuando Polonia se enfrente a Holanda y tres días después viajará a Gales donde los poloneses jugarán en 25, ambos partidos son oficiales y corresponden a la Liga de Naciones. Scoponni es de toda la confianza del “Tata” y por ello le asignó el seguir de cerca a Polonia que será el primer rival de México en el Mundial Catar 2022.

