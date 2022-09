¿Por qué 'congelaron' al Cantante Guerrero para la J12?

SUSPENDIDO

El que la Comisión Disciplinaria le quite el castigo a un jugador que fue expulsado después de revisar el VAR se considera causal de suspensión para el silbante que le suceda, por ello el Cantante, Fernando Guerrero, fue castigado para la Fecha 12 luego de mostrarle la tarjeta roja al peruano, Santamaría, en el Pachuca contra Atlas adelantado de la Jornada 16 que se jugó el jueves pasado. No pudieron sancionarlo en la 11, porque ya lo habían designado para el Santos contra Atlético de San Luis, cuando la Disciplinaria le quitó la roja al rojinegro. En la Comisión de Arbitraje se considera un hecho grave que un árbitro se equivoque en una jugada de expulsión después de haber visto la repetición de la jugada varias veces en el monitor, por ello a pesar de su jerarquía de mundialista, el Cantante no trabajará esta semana.

AVÍSENLE

El ambiente negativo de cara a la participación de la Selección de México en el Mundial en puerta es algo común, y alguien de la Dirección de Selecciones Nacionales debería avisarle al Tata Martino para que no se desgaste. Para Francia 98, Manuel Lapuente, que había llegado en lugar de Bora, se tuvo que llevar a la Selección un mes antes a Europa para sacarlos del país porque las críticas eran muy fuertes. Para 2002, se calificó de milagro en el último partido luego de la salida de Meza y la llegada de Aguirre, lo mismo ocurrió en el 2010 cuando se fue Eriksson y llegó otra vez el Vasco. En 2014, México estuvo eliminado algunos minutos y llegó al Mundial por la recalificación, mientras que en 2018 a Osorio siempre le recordaban los siete goles de Chile y la pobre participación en la Confederaciones.​

EN CRISIS

Más de siete partidos sin hacer gol tiene Correcaminos en Liga de Expansión, lo cual ya es un récord en la categoría. A pesar de tener uno de los planteles más caros y con jugadores de experiencia en Primera División, los tamaulipecos llegaron a 662 minutos sin hacer gol. Fue en la Fecha 3 ante Durango la última ocasión que hicieron gol, y ya jugaron su partido de la Jornada 10. El equipo es dirigido por Héctor 'Pity' Altamirano y tiene en sus filas a jugadores con experiencia en Primera División como Luis Madrigal (Monterrey, Chivas), Martín Zúñiga (América, Cruz Azul), Armando Zamorano (Morelia, América), Chimpa Amador (Mazatlán) y Jorge Zárate (Puebla y Lobos), entre otros.

