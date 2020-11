¿Qué día iniciará el Clausura 2021?

DEFINIDA

Finalmente será el viernes 8 de enero cuando inicie el torneo Clausura 2021 y no el 15 como habían sugerido algunos clubes con la intención de poder hacer un trabajo de pretemporada más largo. La Liga MX ya trabaja en la elaboración del calendario, que hay que recordar que no será espejo del Guardianes 2020, es decir, los partidos no serán en el mismo orden de jornadas, lo que si se tiene que respetar es la localía, es decir, si en el Guardianes te tocó visitar a equis equipo, en el Clausura tienes que recibirlo. El problema para la Liga MX es el mismo que con el Guardianes, la mayoría de equipos quieren que sus juegos en casa ante equipos importantes se programen en la parte final, con la posibilidad de que para ese entonces puedan tener aficionados en las tribunas.

NO LA NECESITAN

León, Tigres y Chivas fueron los mejores equipos del torneo en cuanto a posesión de balón, los verdes tuvieron casi 60 por ciento, mientras que los felinos 56 y los rojiblancos 54. Cruz Azul, America y Pachuca quedaron en 4, 5 y 6, los tres por encima del 50 por ciento. Lo que llama la atención de este rubro son Rayados y Pumas, que quedaron en lugar 16 y 17 en cuanto a posesión, solamente arriba de Querétaro, que fue el peor en cuanto a tener la pelota. Los Mohamed terminaron con 47 por ciento y los universitarios con 46, demostrando de esta forma que ellos no necesitan de tener el balón mayor tiempo que el adversario.

EN LA MIRA

Ante la salida del chileno Lorenzo Reyes del Atlas, la directiva de los Rojinegros busca un volante de contención y han puesto el ojo en Aldo Rocha, cuyos derechos pertenecen al Mazatlán FC. Las negociaciones entre atlistas y mazatlecos se encuentran adelantadas, de hecho los Zorros ya están negociando con el representante del jugador el tema salarial para ver si pueden llegar a un acuerdo en el tema económico. Con 28 años de edad, Rocha se ha convertido en un buen mediocampista de contención. En el actual torneo participó en 15 partidos con el Mazatlán FC.

